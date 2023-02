Chindia – FCU / Napoli și Albu vor toate punctele: „Jucăm la victorie în fiecare meci“

FCU Craiova a prins încredere înainte de finalul sezonului regular și speră în continuare la prezența în play-off-ul Superligii. Doar că, pentru a realiza acest obiectiv, formația lui Napoli trebuie ca în primul rând să treacă de Chindia Târgoviște, marți, de la ora 18.00. Meciul se va disputa la Buzău și va conta pentru etapa a 28-a.

În cadrul unei conferințe de presă, antrenorul lui FCU, Nicolo Napoli și jucătorul Dragoș Albu au prefațat disputa cu Chindia și au oferit primele impresii legate de partidă.

„Va fi un meci greu, jucăm cu o echipă bună, cu antrenor pe măsură. Mergem acolo să încercăm să obținem victoria, pentru că avem nevoie de trei puncte. Am văzut meciul lor cu Rapid din ultima etapă. Joacă sus, fac și faza defensivă foarte bine, sunt periculoși pe contraatac, deci pot spune că au o echipă completă. Și noi formăm un nucleu puternic, nu am pierdut în acest an și mereu le cer băieților continuitate. Nu știu ce va fi, vedem ce se va întâmpla pe parcurs. Cert este că jucăm la victorie în fiecare meci“, a punctat Nicolo Napoli.

Albu: „Chindia va arăta altfel cu noi“

„Cred că va fi foarte greu cu Chindia. Chiar dacă ei au pierdut cu Rapid, cu siguranță își vor reveni până la ora meciului cu noi și vor arăta altfel. Am văzut ultimul lor joc, știam ce pot și vom avea de muncit. Sperăm să câștigăm, pentru că de asta mergem acolo, să luăm punctele. În legătură cu subiectul legat de meciul cu Sepsi nu știu ce să mai zic, pentru că am tot repetat și înainte. Nu mi se pare normal să câștige la masa verde, când un meci trebuie terminat pe teren. Eu zic să ne vedem de treaba noastră, de următoarele dispute, iar conducerea sunt sigur că își va face treaba. Dacă vom câștiga ultimele trei meciuri, e clar că vom avea o șansă mare. Trebuie să fim concentrați la maximum în fiecare minut“, a declarat și Dragoș Albu.

Superliga, etapa 28:

Marți, 28 februarie – ora 16.00: FC Hermannstadt – Universitatea Cluj, ora 18.00: Chindia – FCU Craiova, ora 20.30: Farul – Sepsi;

Miercuri, 1 martie – ora 16.00: Mioveni – Voluntari, ora 18.00: Universitatea Craiova – FC Argeș, ora 20.30: Botoșani – Rapid;

Joi, 2 martie – ora 17.00: CFR Cluj – UTA, ora 20.00: FCSB – Petrolul.

Citește și: Voluntari – „U“ Craiova 1-0 | Eugen Neagoe s-a plâns, din nou, de arbitraj