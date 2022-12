David Popovici a revenit marţi noapte în România, după ce a participat la Campionatele Mondiale de înot în bazin scurt de la Melbourne. Sportivul nostru a explicat că a mers în Australia fără prea multă pregătire pentru acest gen de competiție și de aceea rezultatele obținute reprezintă o surpriză pentru el.

David Popovici a încheiat în stil de mare campion anul 2022. Românul a concurat săptămâna trecută la Melbourne, la Mondialele în bazin scurt (25 m), o competiție mult diferită de cele în bazin olimpic (50 m), la care el excelează. David a reușit să obțină un argint la 200 m liber și să termine pe locul 4 la 100 m liber (la 6 sutimi de bronz), stabilind și un nou record mondial de juniori.

Aşteptări puţine, un rezultat foarte bun

Campionul nostru a subliniat încă o dacă că nu îi place deloc bazinul scurt, dar că va lua mult mai în serios acest gen de concursuri pe viitor, începând cu Europenele de anul viitor, care se vor disputa chiar în România, la Otopeni.

„Am ajuns după un drum foarte lung. Suntem foarte obosiţi toţi, abia aşteptăm să dormim, dacă reuşim să dormim. A fost un concurs pentru care ne-am pregătit foarte puţin, am avut foarte puţină pregătire în bazin de 25 de metri, care e foarte diferit pentru cunoscători. Pentru cei care nu ştiu, vă spun eu acum şi o să vă confirme toată lumea. E un concurs la care am plecat cu foarte puţine aşteptări, tocmai pentru că încercam să fiu conştient că sunt foarte bun în bazin lung, nu în bazin scurt. Mi-am întrecut cu foarte mult aşteptările. Nu mă aşteptam să mai bat încă un record mondial de juniori, la ultimul meu concurs din an. Speram să mă calific în vreo semifinală din cele 3. M-am calificat în fiecare finală a probei în care am participat.

Am luat şi o medalie, mi-am întrecut aşteptările cu extrem de mult şi e un început foarte bun pentru înotul în 25 de metri. Mă gândesc să mai continui în bazin scurt. Deşi mi-am dovedit că sunt mult mai bun decât credeam, tot nu îmi place! Dar dacă am reuşit să fac atât de multe cu atât de puţină pregătire, sunt foarte curios ce o să se întâmple la anul, în Europenele de bazin scurt, care o să se ţină la noi la Otopeni. O să ne pregătim serios! Se va vedea diferenţa. E plăcut că am reuşit să mă surprind”, a spus David Popovici, citat de as.ro.

Bilanţ fabulos la final de an

Înotătorul de 18 ani are un bilanț fabulos, cu 14 medalii (11 de aur) și recorduri mondiale doborâte în acest an. Probabil, cea mai mare performanță din acest sezon este doborârea recordului la proba de 100 de metri liber. La Campionatele Europene de la Roma, el a modificat de două ori recordul competiției, pentru ca în finala probei „regină” a natației să doboare recordul mondial deținut în acel moment de Cesar Cielo. Popovici a înotat distanța în 46,86 secunde, cu 5 sutimi sub cea mai bună performanță din istorie.

David Popovici a cucerit medalii în 5 competiții diferite: Campionatul Mondial de seniori, Campionatul Mondial de juniori, Campionatul European de juniori, Campionatul European de seniori și Campionatele Mondiale în bazin scurt, notează Eurosport. În ciuda acestor reușite, cel mai mare obiectiv al campionului nostru rămâne cucerirea medaliilor de aur la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024.

Medaliile obţinute de David Popovici în 2022:

1. Aur la Campionatul Mondial de seniori – 100 m liber

2. Aur la Campionatul Mondial de seniori – 200 m liber

3. Aur la Campionatul European de juniori – 50 m liber

4. Aur la Campionatul European de juniori – 100 m liber

5. Aur la Campionatul European de juniori – 200 m liber

6. Aur la Campionatul European de juniori – 4×100 m liber

7. Argint la Campionatul European de juniori – 4×100 m liber mixt

8. Aur la Campionatul European de seniori – 100 m liber

9. Aur la Campionatul European de seniori – 200 m liber

10. Aur la Campionatul Mondial de juniori – 100 m liber

11. Aur la Campionatul Mondial de juniori – 200 m liber

12. Aur la Campionatul Mondial de juniori – 4×100 m liber

13. Argint la Campionatul Mondial de juniori – 4×100 m liber mixt

14. Argint la Campionatele Mondiale în bazin scurt – 100 m liber

