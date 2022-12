Box / Final de an cu cinci medalii şi performanţe pentru CSM Craiova

În perioada 5-10 decembrie, la Băleşti (Tg. Jiu), a avut loc Campionatul Naţional de seniori şi de tineret la box, una dintre competiţiile importante din România. Participarea a fost numeroasă, cei mai valoroşi pugilişti din ţară fiind prezenţi la Tg. Jiu. Clubul CSM Craiova a fost prezent fără doar şi poate, iar cinci dintre cei şase sportivi îndrumaţi de Constantin Cucu au performat, obţinând, totodată, câte o medalie (una de argint şi patru de bronz).

Astfel, la tineret, doi pugilişti au performat, iar la finalul competiţiei s-au putut bucura de o medalie. Gabriel Constantinescu a luat argintul la cat. 48 kg, după ce a pierdut în finală în faţa unui sportiv pe care îl învinsese în trecut. La cat. 60 kg, Suraj Badea a învins un sportiv de la Metrolex Bucureşti, în primul meci, dar a pierdut apoi în faţa celui de la SCM Craiova, care avea să devină şi campion şi a luat bronzul. De asemenea, Alexandru Constantinescu a concurat şi el la cat. 48 kg, însă nu a obţinut medalie.

La seniori, trei băieţi pregătiţi de Constantin Cucu au luat medalii. Cosmin Stuparu a obţinut medalia de bronz la cat. 60 kg. Constantin Gogoşeanu a câştigat un meci, iar apoi a luat bătaie de la un sportiv pe care-l învinsese în primăvară la Piatra Neamţ. Astfel, Gogoşeanu s-a ales cu medalia de bronz la cat. 71 kg. De asemenea, la 81 kg a participat de la noi Robert Cosmin, care a învins un pugilist de la Cluj, iar în următorul nu a mai putut concura din cauza problemelor de sănătate, fiind nevoit să se mulţumească cu medalia de bronz.

Constantin Cucu: „Anul acesta îl închei en fanfare!“

Antrenorul sportivilor craioveni, Constantin Cucu, s-a arătat mândru de performanţele obţinute şi medaliile câştigate în 2022, dar şi de faptul că şi-a bătut recordul de medalii realizat anul precedent.

„Am avut parte de o competiţie reuşită, bine organizată, în care am obţinut cinci medalii. Sunt mândru de tot ceea ce am realizat şi vreau să-l felicit pe Robert Cosmin, care a boxat pentru ultima dată şi are şi o poveste foarte frumoasă. Acesta a fost cel mai bătrân pugilist din toată competiţia, iar acum, practic, s-a retras de la noi. Începând cu 2023, Robert nu va mai avea voie să boxeze oficial la amatori. Una peste alta, se putea mai bine, dar ăstea au fost condiţiile şi mă bucur cu ceea ce am obţinut.

Nu am cu ce să mă plâng, pentru că anul acesta îl închei en fanfare, cu 23 de medalii, cu două mai multe decât în 2021. 13 medalii sunt la nivel de seniori, şase la tineret, patru la juniori şi cadeţi, deci pot spune că este o performanţă destul de rară. Mă mândresc cu ce am realizat în acest an, dar şi pe partea educaţională. Eu am un proiect pe care l-am lansat acum 10 ani, „Educaţie prin box, performanţă prin educaţie“ şi cel mai mult mă bucur când văd tineri sportivi care se dezvoltă. Sunt singurul antrenor din ţară care are cei mai mulţi absolvenţi de facultate, ceea ce înseamnă enorm pentru mine“, a spus Constantin Cucu, pentru GdS.

Un an istoric pentru boxul craiovean

Anul 2023 va fi unul extrem de important pentru boxul craiovean, pentru că se vor împlini 100 de ani de existenţă.

„În 2023 se împlinesc 100 de ani de la înfiinţarea boxului craiovean. Aştept ca autorităţile locale să se implice şi să facă un eveniment, pentru că boxul este al doilea sport ca vechime după scrimă. Craiova a dat ţării campioni europeni, mondiali. Vreau să îmi iau o pauză mai lungă anul acesta, pentru că trebuie să-mi perfecţionez studiile şi îmi doresc să iau categoria a doua ca antrenor. Eu am, totodată, licenţă internaţională şi pot antrena la Europene sau Mondiale fără probleme. În anul care urmează îmi doresc să meargă totul ca pe roate”, a completat antrenorul de la CSM Craiova.

