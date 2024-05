Juniori | Academia lui Gică Popescu, mai bună decât academia lui Gică Hagi

Grupa de copii și juniori născuți în anul 2016 a Academiei „Gică Popescu“ a câștigat, astăzi, ediția 9 a Cupei Speranțelor. Competiția a fost găzduită în Râmnicu Vâlcea în intervalul 10-12 Mai.

Puștii lui Ionuț Cimpoeru au avut un traseu greu, dar s-au descurcat bine. Au ieșit din grupe cu victorii în fața formațiilor Isport Vâlcea, Olimpic Rm. Vâlcea și Academia Raț. Apoi, în sferturile de finală, au dispus de Academia Hagi (echipa albastră) cu 3-1. În semifinale au trecut, din nou, de Isport Vâlcea cu 5-3.

În finală, Academia „Gică Popescu“ a încheiat la egalitate, scor 0-0, în timpul regulamentar cu cea de-a doua formație a Academiei „Gică Hagi“ (echipa albă), apoi s-a impus cu 2-1 la loviturile de departajare.

„A fost un turneu bun, reușit din toate punctele de vedere. Vreau să-i felicit pe acești puști minunați pentru modul cum au luptat. Singurul regret pe care-l am este că în finală trebuia să ne impunem în timpul regulamentar și la o diferență bună de scor. Asta după modul cum s-au desfășurat lucrurile pe teren… Am avut ocazii peste ocazii, bare, dar, din păcate, am ratat cât pentru tot turneul. Asta este, a ieșit bine până la urmă și am mai învățat ceva despre noi. Data viitoare vom fi și mai buni“, a declarat antrenorul Ionuț Cimpoeru, pentru GdS Sport.

Lotul Academiei „Gică Popescu“ la turneul de la Vâlcea i-a cuprins pe următorii: Dominic Logofătu, Nikolas Manolea, Cristian Streață, Eduard Lupu, Patrik Dobroiu, Vlad Toma, Andrei Stănică, Răzvan Dina, Mathias Puică, Vlad Bosnea.

