Cel mai longeviv DJ din lume, „unchiul Ray” a murit

Cel mai longeviv DJ din lume, Ray Cordeiro, s-a stins din viaţă la vârsta de 98 de ani, dintre care mai bine 72 a fost realizator de radio.

Cunoscut drept „unchiul Ray”, Reinaldo Maria Cordeiro s-a născut în 1924 în Hong Kong, provenind dintr-o familie de imigranți portughezi.

A lucrat ca director de închisoare și funcționar de bancă înainte de a se ocupa de muzică, găzduind primul său spectacol „Progressive Jazz” la Radio Rediffusion în 1949.

A intrat în lumea radioului în anii ’60, găzduind emisiuni pentru rețeaua publică din Hong Kong, potrivit www.trtworld.com.

În anul 1970 a pornit emisiunea de noapte All The Way With Ray, care a devenit cel mai longeviv program din istoria postului.

Ray Cordeiro însuși a devenit o figură emblematică: în anul 2000 a intrat în Cartea Recordurilor drept cel mai longeviv DJ din lume.

Ray a ajuns să intervieveze unele dintre cele mai mari nume din lumea muzicii, inclusiv Beatles, Cliff Richard, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra sau Elton John.

În urmă cu doi ani, în 2021, la vârsta de 96 de ani acesta s-a retras din lumea radioului, iar în ultimul său interviu acordat a afirmat că: „Am avut tot ce e mai bun în viață, am fost tot ce mi-am dorit să fiu, am făcut tot ce am vrut să fac”.

Se pare că a avut probleme cu inima în ultimul deceniu și a fost internat în ianuarie anul trecut, după ce a suferit un accident vascular cerebral. El a scris în autobiografia sa că „prin împărtășirea cu muzică bună cu fanii mei, sunt în elementul meu”. „Refuz să accept o lume fără muzică”.

Ray Cordeiro a murit la Hong Kong, înconjurat de familie și prieteni, care l-au omagiat cântându-i piesa „You’ll Never Walk Alone”.