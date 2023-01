A murit una dintre divele cinematografiei italiene

Gina Lollobrigida, una dintre divele cinematografiei italiene, sex simbol şi fotojurnalistă, a încetat din viaţă luni. Numită cândva „cea mai frumoasă femeie din lume”, ea avea 95 de ani şi era bolnavă de ceva vreme, conform presei din Peninsulă.

A colaborat cu cei mai mari regizori: de la Vittorio De Sica la Mario Monicelli, de la Pietro Germi la Mario Soldati. A lucrat cu regizorii străini faimoşi precum Burt Lancaster, Humphrey Bogart, John Huston, King Vidor. Cariera ei a fost recompensată cu numeroase premii: șapte David di Donatello, un Glob de Aur, două Nastri d’Argento și o stea pe celebrul Hollywood Walk of Fame.

Modelling şi concursuri de frumuseţe

Născută în 1927 la Subiaco, în munții de la est de Roma, a fost fiica unui producător de mobilă. În adolescență a făcut modelling și s-a înscris la concursuri de frumusețe, iar în 1947 s-a clasat pe locul trei la concursul Miss Italia. Pe formularul de înscriere pentru acea competiție a scris că are talent la actorie, dar că voia să facă ceva serios cu abilitățile ei.

Consacrarea europeană vine în 1952 cu „Fanfan la Tulipe” de Christian-Jaque. În 1953, a fost protagonista din „Pâine, dragoste și fantezie“ al lui Luigi Comencini. În 1955 a refuzat să joace în celebrul „Pane, amore e…” de Dino Risi, iar rolul îl va primi Sophia Loren. Așa a început marea rivalitate dintre cei două dive.

După o serie de roluri în filme europene, cel din „Beat the Devil“ din 1953, alături de Humphrey Bogart, i-a adus faimă internațională și milioane de admiratori.

Curtată de miliardarul Howard Hughes

„Lollo” a atras atenția și excentricului miliardar Howard Hughes, care a văzut fotografii publicitare cu ea și a invitat-o ​​la Hollywood, unde a încercat în mod repetat să o seducă, în ciuda faptului că ea era căsătorită de un an cu Milko Škofič, un medic sloven.

„I-am spus: „Dacă îți pierzi toți banii, atunci poate mă voi căsători cu tine”, a povestit Lollobrigida într-un interviu acordat pentru Vanity Fair. „Poate că a fost surprins că există o persoană care nu era interesată de banii lui”.

Apogeul ei a fost în anii 1950, când a jucat în „Solomon and Sheba“, „Cocoşatul de la Notre Dame“ și „Beautiful But Dangerous, al căror titlu original – „La donna più bella del mondo“ – o prezenta drept „cea mai frumoasă femeie din lume”.

În anii 1950 și 1960, Lollobrigida a fost una dintre cele mai râvnite actriţe din lume și a jucat în numeroase filme europene și americane, alături de cei mai de succes actori de la Hollywood.

Salată verde şi fotojurnalism

În anii 1960, numele ei a fost dat unui nou soi de salată verde cu frunze crețe, deşi nu se ştie dacă asocierea a fost făcută cu părul ei creţ sau la juponul cu volane pe care îl purtase deseori.

Lollobrigida și Škofič au divorțat în 1971 și ea s-a retras din actorie, concentrând-se pe fotografie. A fotografiat persoane celebre, precum Henry Kissinger, Yuri Gagarin şi Grace Kelly. A realizat, de asemenea, un interviu exclusiv cu liderul cubanez Fidel Castro.

În 1999, Lollobrigida a candidat fără succes la parlamentul european reprezentând democrații fostului premier italian Romano Prodi, dar nu a părut foarte încântată.

„Nu am fost niciodată implicată în politică”, a spus ea la acea vreme , „dar când am primit oferta, am spus „da” imediat… Abia după aceea m-am gândit de ce era un lucru bun. Nu știu de câte voturi am nevoie. Nu știu nimic”.

Ginei Lollobrigida îi supravieţuiesc un fiu, Milko, și un nepot, Dimitri.