Controverse în jurul numirii lui Viorel Salvador Caragea la Uzina Mecanică Sadu

Nominalizarea fostului șef al Poliției Gorj, Viorel Salvador Caragea, pentru funcția de administrator la Uzina Mecanică Sadu readuce în atenția publică sistemele de relații care ar fi controlat județul Gorj timp de ani de zile.

Decizia ar fi fost susținută de miniștrii Radu Miruță și Irineu Darău, însă motivele pentru această alegere rămân neclare. În același timp, apar întrebări legate de miza financiară din spatele proiectului de modernizare a fabricii.

Fostul luptător SAS Paul Nicolae Feroiu susține că în joc ar fi sume foarte mari de bani: „Sunt câteva miliarde care vor veni pentru refacerea acestei fabrici. Domnul Caragea știe foarte multe despre cei din PSD”, a declarat acesta.

15 ani la conducerea Poliției Gorj

Viorel Caragea a condus Inspectoratul de Poliție Județean Gorj timp de aproximativ 15 ani, perioadă în care ar fi fost considerat „intangibil”.

Potrivit unor declarații ale foștilor colegi, în acea perioadă au existat numeroase reclamații la adresa sa, însă acestea nu ar fi dus la sancțiuni.

Feroiu afirmă că influența lui Caragea era extinsă: „Nu avea nimeni curaj. Nimic nu rămânea în picioare – nici la judecătorie, nici la Parchet, nici la minister,” potrivit Antena 3 CNN.

Acuzații grave: corupție, șantaj și abuz în serviciu

De-a lungul timpului, fostul șef al Poliției Gorj a fost acuzat de:

corupție,

hărțuire sexuală,

șantaj,

abuz în serviciu,

presupuse legături cu lumea interlopă.

Cu toate acestea, potrivit surselor citate, niciuna dintre aceste acuzații nu a dus la condamnări.

Relații strânse cu politicieni și oameni influenți

În cariera sa, Caragea ar fi avut relații apropiate cu lideri politici și persoane influente din Gorj.

De-a lungul timpului, mai mulți lideri PSD din județ l-ar fi susținut, iar fostul premier Victor Ponta, ales parlamentar de Gorj, ar fi intervenit în trecut pentru susținerea acestuia.

În același timp, Caragea ar fi avut legături și cu persoane influente din sistemul judiciar și din structurile de securitate.

Suspiciuni privind legături cu mafia italiană

Una dintre cele mai grave acuzații a apărut în 2017, când presa locală a relatat că doi cetățeni italieni cu trecut infracțional ar fi locuit într-un imobil aparținând familiei Caragea.

Unul dintre aceștia, Riccardi Orlandino, ar fi avut zeci de condamnări și ar fi fost asociat clanului Casalesi, o organizație mafiotă cunoscută în Italia.

Potrivit relatărilor din presă, cei doi italieni ar fi înființat o firmă în România care a participat la licitații pentru lucrări de infrastructură, însă firmele subcontractate ar fi rămas neplătite.

Legăturile dintre Caragea și Radu Miruță

Relația dintre Viorel Caragea și Radu Miruță este veche, cei doi cunoscându-se încă din perioada în care Miruță era copil.

Familia lui Miruță locuia în apropierea sediului Poliției din Târgu Jiu, iar tatăl său, Gheorghe Miruță, a fost judecător și ulterior președinte al Tribunalului Gorj.

În 2020, Caragea a fost adus pentru scurt timp în USR de către Miruță, însă a părăsit rapid partidul după controversele generate de trecutul său.

Întrebări fără răspuns

Revenirea lui Caragea în prim-planul vieții publice, prin nominalizarea la Uzina Mecanică Sadu, ridică numeroase semne de întrebare.

Criticii deciziei se întreabă dacă numirea sa are legătură cu miza economică a investițiilor care urmează să fie făcute la fabrica din Gorj sau cu influențele politice din trecut.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit explicații detaliate privind această nominalizare.

