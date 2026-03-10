Macron anunță o misiune navală pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că Franța și aliații săi pregătesc o misiune navală defensivă menită să ajute la redeschiderea Strâmtorii Hormuz, după ce războiul din Orientul Mijlociu a blocat aproape complet traficul maritim din zonă.

Declarația a fost făcută în timpul unei vizite în Cipru, unde liderul francez s-a întâlnit cu președintele Nikos Christodoulides și cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, pentru a discuta despre securitatea regională.

Macron a precizat că operațiunea va avea rolul de a escorta nave comerciale și petroliere, pentru a permite reluarea treptată a transporturilor energetice.

O rută vitală pentru economia globală

Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume, France 24.

Prin acest punct strategic trece aproximativ o cincime din petrolul transportat la nivel global, iar conflictul izbucnit pe 28 februarie a dus la oprirea aproape completă a traficului maritim.

„Este esențial pentru comerțul internațional ca fluxul de petrol și gaze să poată părăsi din nou această regiune”, a declarat Macron.

Franța trimite nave de război în misiunea europeană

Franța va trimite două nave de război pentru a sprijini Operațiunea navală europeană „Aspides”, lansată în 2024 pentru a proteja transportul maritim în regiune.

Potrivit liderului francez, misiunea va implica state europene și non-europene și va avea un caracter strict defensiv și de sprijin.

În paralel, Franța a desfășurat în regiune și portavionul Charles de Gaulle, alături de mai multe fregate și unități de apărare aeriană.

Macron: „Un atac asupra Ciprului este un atac asupra Europei”

Vizita lui Macron în Cipru vine după ce insula, stat membru al Uniunii Europene, a fost vizată de drone fabricate în Iran la începutul lunii martie.

Liderul francez a transmis un mesaj ferm:

„Când Cipru este atacat, Europa este cea atacată.”

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat la rândul său că Europa nu va accepta ca teritoriul său să fie pus în pericol.

Operațiuni militare extinse în regiune

Grupul naval francez condus de portavionul Charles de Gaulle desfășoară operațiuni într-o zonă vastă, care include:

estul Mării Mediterane,

Marea Roșie,

Strâmtoarea Hormuz.

Operațiunea are ca obiectiv principal protejarea libertății de navigație și securității maritime, într-un moment în care tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să crească.

Citește și: Trump amenință Iranul: „Vom lovi de 20 de ori mai puternic” dacă blochează Strâmtoarea Ormuz