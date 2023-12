Eroii din 1989, comemorați de elevii Liceului de Arte din Târgu Jiu

Elevii Liceului de Arte „Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu i-au comemorat aseară pe eroii din Revoluția din 1989. La Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” din municipiu a fost organizat un spectacol și o expoziție cu lucrări de pictură și grafică inspirate de evenimentele de acum 34 de ani.

„Au trecut 34 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989, an însângerat, un an care a schimbat soarta poporului român. Mulți dintre noi am privit la televizor, alții au avut curajul să iasă în stradă și să strige: LIBERTATE!! Acei tineri, prin jertfa lor au proclamat libertatea cu preţul vieții. Nu avem voie să-i uităm pe acești Eroi ai Revoluției din Decembrie 1989. Ne-au dăruit mândria naţională de a fi români.

Eroii Revoluției din Decembrie 1989 au fost comemorați de către elevii Liceului de Arte în cadrul spectacolului „Respect Eroilor ’89.” Felicitări elevilor și profesorilor coordonatori! A fost un spectacol de o înaltă ținută artistică! Mulțumim celor care au fost alături de noi!”, potrivit reprezentanților Liceului de Arte din Târgu Jiu.

