Costel Gâlcă: „Trebuie să avem mai multă personalitate“

Universitatea Craiova a reușit să-și adjudece victoria cu 3-2 în fața formației Sepsi și a încheiat play-off-ul Superligii pe locul 3. Pentru Știința urmează un joc de baraj (duminică, 26 mai) pentru participarea în Conference League. Adversara alb-albaștrilor va fi învingătoarea partidei dintre Oțelul Galați și U Cluj, confruntare care se va disputa astăzi, de la ora 14.00.

În fine, la finalul confruntării de sâmbătă seară, din Bănie, antrenorul Universității Craiova a tras concluziile după acest joc cu Sepsi și s-a declarat mulțumit de modul cum a luptat echipa sa în repriza secundă. Acesta nu are preferințe în privința viitoarei adversare din baraj și speră ca lucrurile să decurgă conform planului în zilele următoare. VEZI VIDEO!

Bernd Stork a recunoscut superioritatea Craiovei

De partea cealaltă, tehnicianul Bernd Storck și-a lăudat elevii pentru evoluția din prima repriză, pe care a catalogat-o ca fiind perfectă, și a felicitat Craiova pentru cea de-a doua.

„Sunt foarte mulțumit de performanța echipei mele, chiar dacă acum am pierdut și felicit Craiova cu această ocazie. Am făcut o primă repriză perfectă, nu i-am dat Craiovei șansa să joace așa cum o face ea de regulă acasă. În repriza secundă, în primele 15-20 de minute ne-am pierdut puțin, am cedat controlul, nu am fost concentrați în postură de unul la unul. Le-am dat adversarilor mai mult spațiu și așa au reușit să marcheze ușor două goluri. Apoi am reușit să ne revenim puțin, am făcut 2-2, dar apoi din nou am cedat, pe fondul unor accidentări și am pierdut. Îmi felicit băieții pentru cum au jucat în acest play-off fantastic, am fost competitivi și ne merităm locul. Îi urez Craiovei, o echipă foarte puternică, toate cele bune pentru noul joc de baraj“, a declarat Bernd Storck.

Superliga | Play-off, etapa 10 (ultima):

Sâmbătă, 18 mai – ora 21.00:

CFR Cluj – Farul Constanța 5-1

Universitatea Craiova – Sepsi Sf. Gheorghe 3-2.

Duminică, 19 mai – ora 21.00:

Rapid – FCSB.

Clasament: 1. FCSB 49 puncte (golaveraj 12-9), 2. CFR Cluj 46 (19-14), 3. „U“ Craiova 44 (18-14), 4. Farul 36 (19-20), 5. Sepsi 34 (17-17), 6. Rapid 29 (11-22).

Baraj pentru menținere / promovare:

Joi, 17 mai: FC Botoșani – CS Mioveni 1-0 (retur 24 mai).

Luni, 20 mai – ora 20.00: Dinamo – Csikszereda Miercurea Ciuc (retur 27 mai).

Baraj pentru cupele europene:

Duminică, 19 mai – ora 14.30: Oțelul Galați – U Cluj (o singură manșă).

