(VIDEO) Pilot și fotograf, morți după prăbușirea unui elicopter de la Action News

Un pilot de știri și un fotograf și-au pierdut viața după prăbușirea unui elicopter de la Action News într-o zonă împădurită din New Jersey.

Elicopterul Action News Chopper 6 a căzut într-o zonă împădurită din Wharton State Forest, lângă Hammonton, imediat după ora 20.00.

Erau singurele persoane aflate la bordul aeronavei cu șapte locuri și se întorceau de la o misiune la Jersey Shore.

Poliția de stat din New Jersey a găsit epava adânc în pădurea, care se întinde pe 122.880 de acri, imediat după miezul nopții.

Locul tragediei era foarte greu de accesat din cauza amplasării în pădure, potrivit New York Post.

Pădurea de stat Wharton, cea mai mare din New Jersey, este situată în Pinelands, ecosistemul de 1,1 milioane de acri, care reprezintă 22% din New Jersey.

Locul accidentului se află la aproximativ 40 de mile sud-est de Philadelphia.

Videoclipurile de la sol și din aer au capturat flăcări care veneau din epavă, în timp ce anchetatorii scrutau printre resturile aeronavei.

Identitățile fotografului și ale pilotului nu au fost cunoscute imediat, deoarece familiile erau anunțate despre accident, dar cei doi au fost descriși ca „veterani” în meseriile lor.

„Au o istorie lungă cu postul nostru și au lucrat ca parte a echipei Action News de ani de zile”, a spus postul.

„Chopper 6 și cei care îl zboară joacă un rol esențial în operațiunile noastre de culegere de știri, accesând zonele care sunt greu accesibile pe sol”, a declarat reporterul WPVI Katherine Scott în apropierea locului accidentului.

Citește și: Vâlceni cercetați pentru braconaj piscicol