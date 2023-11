Funcționarii din AJOFM Gorj cer majorarea salariilor

Funcționarii din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă(AJOFM) Gorj solicită majorări salariale.

Aceștia au transmis o scrisoare primului ministru, precum și ministrului Muncii. Se solicită adoptarea unui act normativ, privind salarizarea personalului propriu din structurile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Funcționarii susțin că este nevoie ca, până la finalul anului curent, respectiv până la 31 decembrie 2023, Guvernul să decidă sprijinirea personalului din cadrul agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă prin politica de salarizare.

„În acest moment, personalul operativ din cadrul agențiilor teritoriale are nevoie să știe care este angajamentul Guvernului, pentru a-și face propriile alegeri de carieră. Noi, salariații AJOFM Gorj, entitate cu personalitate juridică la nivel județean, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, semnatari, solicităm Guvernului României o decizie urgentă, în favoarea majorării veniturilor salariale solicitate, astfel încât să putem desfășura activitățile aferente noului an bugetar în cele mai bune condiții.

Decizia trebuie să reprezinte un act de reglementare cât mai urgent pus în aplicare, care să asigure o restabilire temporară a echilibrului în sectorul bugetar până la momentul aplicării noii legi a salarizării unitare”, conform scrisorii

Amenință cu declanșarea de proteste

În scrisoare se mai menționează că funcționarii AJOFM sunt angrenați în derularea foarte multor proiecte și au atras inclusiv fonduri europene și vor fi implicați și în derularea Planului de Tranziție Justă. Salarizarea a rămas însă în urmă.

„Vă solicitam să dispuneți emiterea unui act normativ care să prevadă inițial cel puțin o aliniere a salariilor la nivelul celor din aparatul central. La nivelul judeţelor se lucrează efectiv, față în față, cu beneficiarii serviciilor noastre, fie şomeri, fie angajatori, fie diverși parteneri sociali. În timp ce salariul de bază al consilierului superior gradația 5 din cadrul AJOFM Gorj este de 6109 de lei, la nivelul Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj salariul de bază al unei funcții similare este de 9400 de lei.

Solicităm ca prin emiterea unui act normativ să se elimine și discrepanțele salariale dintre funcțiile publice ale administrației din sectorul bugetar, pe principiul “la muncă egală salarii egale”…

Până în prezent, cu toate că am fost neîndreptățiți din punct de vedere salarial, nu am recurs la acțiuni care să afecteze și să prejudicieze drepturile beneficiarilor serviciilor noastre (șomeri și angajatori). Nu am recurs la greve sau alte acţiuni așa cum au procedat altor instituţii care până la urmă au obţinut ceea ce şi-au dorit, sub imperiul presiunii.

În cazul în care nu veți da curs solicitărilor noastre, vom întreprinde măsuri legale de protest, inclusiv declanșarea grevei generale cu consecințe privind plata prestației de șomaj și a celorlalte drepturi acordate beneficiarilor în conformitate cu prevederile legale specifice”, potrivit documentului.

Citeşte şi: Comuna Polovragi, inclusă pe ruta culturală a satelor tradiționale turistice din România