Complexul Energetic Oltenia va scoate la vânzare toate activele care nu au legătură directă cu producerea de cărbune și energie electrică.

Este vorba de baze sportive, unități de cazare și alte imobile care nu sunt utilizate pentru activități legate de producerea de energie electrică. Complexul Energetic Oltenia a alocat suma de 20.000 de lei pentru achiziția serviciilor de evaluare a unor active non-core în vederea stabilirii prețului de ofertă la licitația de vânzare. Serviciile de consultanță în domeniul evaluării vor trebui să fie prestate, începând de luna viitoare.

Unul din cele mai valoroase imobile deținute de Complexul Energetic Oltenia este Hotelul „Maiami” din Târgu Jiu. S-a mai încercat în trecut închirierea sau concesionarea acestuia, însă nu s-a concretizat vreun contact semnat cu un operator din domeniul turismului.

Hotel de 3 stele

Hotelul „Maiami” este catalogat ca fiind de 3 stele, are 30 de camere şi un apartament cu 4 locuri. În total, sunt disponibile 64 de locuri de cazare, în camere dotate cu aer condiţionat, baie, internet, telefon şi minibar. Unitatea mai deţine o sală de protocol şi un restaurant de 80 de locuri.

Directoratul CEO a propus în 2017 închrierea prin procedură competitivă. În momentul respectiv exista depusă, la sediul Complexului Energetic Oltenia, o ofertă de la Societatea Achiziţie şi Dezvoltare, despre care se spune că ar fi controlată de omul de afaceri gorjean Nicolae Sarcină. Preţul minimal de închiriere propus de CEO era de 321.708 lei pe an, fără utilităţi şi fără TVA. Preluarea imobilului prin închiriere nu s-a mai produs.

Este de precizat că hotelul are o suprafaţă totală construită plus anexe de 500 de metri pătraţi şi un teren de 1.733 de metri pătraţi. Complexul Energetic Oltenia are acțiuni și la Hotelul „Mina” din Rânca. Mai deține unități de cazare la Rovinari și Turceni.

Au scos la vânzare Baza de Agrement Săcelu

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a scos deja la vânzare încă de anul trecut Centrul de Recuperare Săcelu. Potențialii ofertanți pot solicita clarificări și informații în baza unei scrisori de intenție privind cumpărarea unui activ anume sau a întregului pachet de active. Complexul Energetic Oltenia a scos la vânzare atât clădirile din zonă, cât și terenurile și luciul de apă. Vânzare activelor non-core, disponibilizabile ale S. C.E.O. S.A., constând în imobile, dotări mijloace fixe și terenurile aferente: