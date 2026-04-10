Paște de poveste la Craiova: concerte, spectacole pe lac și evenimente speciale la Târgul de Paște

Primăria Municipiului Craiova invită locuitorii și turiștii să petreacă Paștele într-un cadru festiv, în cadrul Târgul de Paște.

Evenimentele se desfășoară în zilele de 12 și 13 aprilie, cu acces gratuit pentru public.

Pe scena principală din poieniță, publicul va putea urmări „Festivalul Petre Magdin – 70 de ani de activitate artistică”, un eveniment dedicat unei legende a muzicii românești.

Duminică, 12 aprilie:

Kempes,

Compact,

Altar,

Lion’s Roar,

Krypton,

Magica.

Luni, 13 aprilie:

Iris,

Timpuri Noi,

Antract,

Călin Pop (Celelalte Cuvinte),

Riff.

Programul se desfășoară între orele 15:00 – 23:00.

Spectacol magic pe lac – „Fairytale on the Lake”

Serile vor fi completate de spectacole impresionante pe apă, în zona Lac – Debarcader:

✨ Duminică:

Filarmonica Oltenia Filarmonica Oltenia Craiova,

Opera Română Craiova Opera Română Craiova,

proiecții holografice pe lac.

✨ Luni:

spectacol susținut de Opera Română Craiova,

proiecții pe apă.

Ora de începere: 20:30

Trenuleț de Paște și Party Bus pentru vizitatori

Pe durata evenimentului, vizitatorii se pot bucura de:

🚂 Trenuleț de Paște (plecări zilnice de la 14:00, Parcul Nicolae Romanescu)

🚌 Party Bus (plecări de la 17:00, Promenada Mall Craiova)

Acestea oferă tururi ale principalelor obiective turistice din oraș.

Pentru cei care vin cu mașina personală, este disponibilă o parcare de 150 de locuri pe strada Potelu, în spatele Parcul Nicolae Romanescu.

Două seri de muzică și atmosferă de sărbătoare

Organizatorii promit două seri spectaculoase, dedicate muzicii românești, relaxării și atmosferei de sărbătoare, într-un decor natural unic.

📍 Accesul este gratuit.

