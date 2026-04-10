(VIDEO) Vâlcea: Incendiu de vegetație în Vaideeni: pompierii au intervenit toată noaptea pentru a opri extinderea focului spre pădure

Pompierii militari din Vâlcea au intervenit în cursul nopții pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit în localitatea Vaideeni.

Flăcările amenințau să se extindă către fondul forestier din zona Valea Plaiului.

Acces dificil și intervenție cu autospeciale 4×4

Din cauza terenului accidentat, accesul în zonă s-a realizat doar cu autospeciale 4×4.

Intervenția a fost una complexă, desfășurată pe parcursul mai multor ore.

Sprijin din partea comunității

La stingerea incendiului au participat și aproximativ 30 de persoane din localitate, inclusiv:

viceprimarul

personal SVSU

lucrători silvici

localnici

Efortul comun a fost esențial pentru limitarea extinderii focului.

Incendiul, lichidat în timpul nopții

După intervenții susținute, incendiul a fost lichidat în jurul orei 02:20.

În total, au fost afectate aproximativ 7 hectare de vegetație uscată. În această dimineață s-a executat o recunoaștere în zonă. Mai fumegau buturugi, dar nu se observa flacără. Va interveni SVSU local pentru lichidarea in totalitate a acestora.

Misiune în dinamică.

Citește și: Accident în Craiova: un tânăr băut a intrat cu mașina într-un gard