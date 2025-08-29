(VIDEO) Incendiu de vegetație uscată la Podari

Un incendiu violent a izbucnit în această dimineaţă la Podari, sat Branişte, afectând vegetația uscată. Echipajele de pompieri intervin de urgență.

În acest moment intervin echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 1 și 2 de Pompieri Craiova, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj.

La sosirea forțelor de intervenție la fata locului au constatat că, incendiul se manifesta cu violență, pe o suprafață mare, la vegetație uscată cu posibiitate de propagare la anexele și casele de locuit din apropiere. Pentru gestionarea situației de urgență, în sprijinul pompierilor de la Detasamentul 1 de Pompieri Craiova acționează și autospeciale de la Detașamentul 2 de Pompieri Craiova. Intervenția este în dinamică.

„Au ars vegetație uscată pe aprox 3000 mp (între casele de locuit), reziduuri menajere, o anexă gospodăreascî pe o suprafață de aproximativ 20 mp. O persoană a suferit atac de panică. I-au fost acordate îngrijiri medicale de catre echipajul medical de la fața locului. Victima refuză transportul la spital“, potrivit ISU Dolj.

