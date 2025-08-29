28.3 C
Craiova
vineri, 29 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDolj(VIDEO) Incendiu de vegetație uscată la Podari

(VIDEO) Incendiu de vegetație uscată la Podari

Magda Dragu
De Magda Dragu

-

Un incendiu violent a izbucnit în această dimineaţă la Podari, sat Branişte, afectând vegetația uscată. Echipajele de pompieri intervin de urgență.

În acest moment intervin echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 1 și 2 de Pompieri Craiova, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj.

La sosirea forțelor de intervenție la fata locului au constatat că, incendiul se manifesta cu violență, pe o suprafață mare, la vegetație uscată cu posibiitate de propagare la anexele și casele de locuit din apropiere. Pentru gestionarea situației de urgență, în sprijinul pompierilor de la Detasamentul 1 de Pompieri Craiova acționează și autospeciale de la Detașamentul 2 de Pompieri Craiova. Intervenția este în dinamică.

„Au ars vegetație uscată pe aprox 3000 mp (între casele de locuit), reziduuri menajere, o anexă gospodăreascî pe o suprafață de aproximativ 20 mp. O persoană a suferit atac de panică. I-au fost acordate îngrijiri medicale de catre echipajul medical de la fața locului. Victima refuză transportul la spital“, potrivit ISU Dolj.

Citeşte şi: Un bărbat este suspectat că l-a omorât pe copilul de doi ani şi opt luni al concubinei sale 

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Mehedinți: Portmoneu uitat pe bancă în parc, găsit de...

Un portmoneu uitat pe o bancă a fost returnat...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA