Program INSPIRE Cinema Craiova VIP Electroputere 3 – 9 Mai

Kingdom of the Planet of the Apes / Planeta maimuțelor: Noul regat 2D / MX4D 2D Avanpremiera

Regia: Wes Ball

Cu: Freya Allan, Kevin Durand, Dichen Lachman, William H. Macy, Owen Teague

Gen Film: Actiune, SF

Durată: 150 min

Rating: AP 12

La mulți ani după domnia lui Caesar, o tânără maimuță pornește într-o călătorie care îl va face să se îndoiasă de tot ceea ce a fost învățat despre trecut și să facă alegeri care vor defini viitorul maimuțelor și al oamenilor deopotrivă.

2D: Miercuri, Joi 19:00; 19:40; 20:10; 20:45

MX4D: Miercuri, Joi 21:00

Boy Kills World / Distrugătorul lumii Avanpremiera

Regia: Moritz Mohr

Cu: Bill Skarsgård, Jessica Rothe, Michelle Dockery, Brett Gelman

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 116 min

Rating: IM 18

Skarsgård joacă rolul lui „Boy”, care jură să se răzbune după ce familia sa este ucisă de Hilda Van Der Koy (Janssen), matriarha dementă a unei dinastii post-apocaliptice corupte care l-a lăsat pe Boy orfan, surd și fără voce.

Condus de vocea sa interioară, una pe care a cooptat-o din jocul său video preferat din copilărie, Boy se antrenează cu un șaman misterios (Ruhian) pentru a deveni un instrument al morții și este eliberat în ajunul sacrificării anuale a disidenților.

Luni, Marti 20:15; 21:05

Miercuri, Joi 19:15; 21:35

Cats in the Museum / Pisicile de la muzeu Avanpremiera

Cu: Michael Kleeman, Stephen Peter Krisel, Jordan Worsley

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 85 min

Rating: AG

Pisica Vincent și prietenul său, un șoarece, supraviețuiesc unei viituri într-un clavecin și ajung în muzeul Ermitaj. Pisici de elită păzesc exponatele de șoareci. Când Mona Lisa ajunge în muzeu, Vincent trebuie să împiedice furtul valoroasei opere de artă, dar și să o cucerească pe pisica Cleopatra.

Dublat: Luni, Marti 11:35; 15:00; 16:50

Miercuri, Joi 11:50; 12:30; 16:10

The Fall Guy / Cascadorul 2D / MX4D 2D

Regia: David Leitch

Cu: Aaron Taylor-Johnson, Ryan Gosling, Emily Blunt, Teresa Palmer

Gen Film: Actiune, Drama

Durată: 131 min

Rating: AP 12

Este cascador și, la fel ca toți cei din comunitatea cascadorilor, este aruncat în aer, împușcat, prăbușit, aruncat prin geamuri și aruncat de la cea mai mare înălțime, totul pentru distracția noastră. Iar acum, proaspăt accidentat după un eveniment care aproape că i-a pus capăt carierei, acest erou din clasa muncitoare trebuie să dea de urma unei vedete de cinema dispărute, să rezolve o conspirație și să încerce să-și recâștige iubirea vieții sale, în timp ce își face în continuare meseria.

MX4D: Vineri, Luni, Marti 21:20; Sambata 15:45

Miercuri, Joi 18:25

2D: Vineri 17:55; 20:35; Sambata 12:35; 15:15

Luni, Marti 18:00; 20:35; Miercuri, Joi 18:40; 21:15

Buzz House: The Movie

Regia: Florin Babei

Cu: Costi Max, Andrei Șelaru, Erika Isac, Drăcea

Gen Film: Comedie, Horror

Durată: 103 min

Rating: N 15

Următorul sezon din Buzz House e cel mai ambițios de până acum. Selly a pregătit multe surprize participanților: concurenți secreți, o vilă izolată în pădure la care se ajunge doar cu barca și un angajat costumat, pus să-i sperie, să iasă palpitant.

Totul este plănuit în detaliu. Ce nu e în plan însă e ca un psihopat adevărat să apară, să-l omoare pe angajatul „sperietoare”, să îi ia costumul și să îi terorizeze pe bune pe concurenții noștri.

Vineri, Luni, Marti 13:25; 14:05; 14:35; 15:30; 15:50; 16:10; 17:35; 18:10; 19:30; 19:45; 20:50; 21:50

Sambata 12:00; 12:50; 13:45; 14:10; 16:00; 16:15

Luni, Marti 13:25; 14:05; 14:35; 15:30; 15:50; 16:10; 17:35; 19:30; 19:45; 20:50; 21:50

Miercuri, Joi 12:40; 13:15; 14:30; 14:45; 15:20; 15:45; 16:20; 16:50; 17:55; 21:55

Sting

Regia: Kiah Roache-Turner

Cu: Penelope Mitchell, Alyla Browne, Ryan Corr, Jermaine Fowler, Silvia Colloca

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 96 min

Rating: N 15

Creatura este descoperită de Charlotte, o copilă rebelă de 12 ani, obsedată de benzi desenate. Charlotte este destul de singuratică, în ciuda încercărilor lui Ethan, tatăl vitreg, de a comunica prin intermediul cărții de benzi desenate la care lucrează împreună. Ethan și mama fetei își concentrează atenția mai ales asupra noului lor copil, astfel că fata ajunge să-și dedice timpul noului său prieten, Sting, a cărui existență o ține secretă.

Vineri 15:10; 21:35; Sambata 16:25

Luni, Marti 21:35; Miercuri, Joi 17:35

Challengers

Regia: Luca Guadagnino

Cu: Zendaya, Josh O’Connor, Mike Faist

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste, Sport

Durată: 136 min

Rating: N15

Zendaya este Tashi Duncan, o fostă jucătoare-fenomen de tenis devenită antrenoare și o forță a naturii care nu își cere scuze pentru jocul ei pe teren sau în afara lui. Căsătorită cu un campion aflat într-o serie de înfrângeri (Mike Faist), strategia lui Tashi pentru salvarea soțului ei ia o turnură surprinzătoare când acesta trebuie să se confrunte cu Patrick (Josh O’Connor), cel mai bun prieten din adulescență și fostul iubit al lui Tashi. Pe măsură ce trecutul și prezentul lor se ciocnesc iar tensiunile cresc, Tashi trebuie să se întrebe ce este dispusă să facă pentru a câștiga?

Vineri 18:25; 21:05; Sambata 15:00

Luni, Marti 18:25; Miercuri, Joi 16:35

Combat Wombat: Back 2 Back / Combat Wombat: Eroi de serviciu

Regia: Ricard Cussó, Tania Vincent

Cu: Deborah Mailman, David Wenham, Ed Oxenbould, Mark Coles Smith, Elizabeth Cullen

Gen Film: Animatie

Durată: 84 min

Rating: AG

După ce niște infractori amatori o răpesc pe fiica balerină în vârstă de 12 ani a unui puternic personaj din lumea interlopă, tot ce trebuie să facă pentru a încasa o răscumpărare de 50 de milioane de dolari este să o supravegheze pe fată peste noapte. Într-un conac izolat, răpitorii încep să cedeze nervos, unul câte unul, și descoperă, spre groaza lor crescândă, că sunt închiși înăuntru cu o fetiță deloc normală.

Dublat: Vineri 11:35; 13:10; Sambata 12:10

Luni, Marti 13:10

Abigail 2D / MX4D 2D

Regia: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Cu: Kathryn Newton, Dan Stevens, Kevin Durand, Giancarlo Esposito, Alisha Weir, Matthew Goode

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 114 min

Rating: IM 18

După ce niște infractori amatori o răpesc pe fiica balerină în vârstă de 12 ani a unui puternic personaj din lumea interlopă, tot ce trebuie să facă pentru a încasa o răscumpărare de 50 de milioane de dolari este să o supravegheze pe fată peste noapte. Într-un conac izolat, răpitorii încep să cedeze nervos, unul câte unul, și descoperă, spre groaza lor crescândă, că sunt închiși înăuntru cu o fetiță deloc normală.

2D: Vineri, Luni, Marti 17:10

Sambata 14:00

MX4D: Vineri, Luni, Marti 19:00

Miercuri, Joi 16:00

Nasty

Regia: Cristian Pascariu, Tudor D. Popescu, Tudor Giurgiu

Cu: Ilie Năstase

Gen Film: Documentar

Durată: 103 min

Rating: AG

1972 a fost un an esențial pentru Ilie Năstase: a câștigat primul său US Open și a ajuns în finala Cupei Davis și a Wimbledonului, devenind primul jucător din istorie clasat în fruntea clasamentului ATP. Prin imagini de arhivă fascinante și interviuri exclusive cu nume mari din lumea sportivă, documentarul explorează personalitatea sa complexă, momentele de glorie, controversele care i-au marcat cariera și impactul avut asupra tenisului. Fermecător și generos, dar în egală măsură provocator și excentric, Mr. Nice’n’Nasty a scurtcircuitat standardele rigide după care funcționa sportul alb în anii ’70, devenind primul său rockstar autentic.

Vineri, Luni, Marti 18:40

Lassie – Ein neues Abenteuer / Lassie – o nouă aventură

Regia: Hanno Olderdissen

Cu: Katharina Schüttler, Justus von Dohnányi, Dennis Mojen, Annette Frier, Maike Jüttendonk, Nico Marischka

Gen Film: Actiune, Drama, Familie

Durată: 96 min

Rating: AG

A sosit vacanța de vară, iar Flo nu vrea să și-o petrecă departe de cățelușa sa Lassie. În loc să meargă cu părinții în Canare, Flo și prietena sa patrupedă merg cu Gerhard, un prieten de familie, la ferma mătușei Cosima din Tirolul de Sud. Acolo mai locuiesc Kleo și Henri, copiii adoptivi ai mătușei, împreună cu Pippa, o cățelușă din rasa Jack Russell Terrier. Când Flo, Kleo și Henri află de dispariția mai multor câini din sat, cei trei își fac griji că le-ar putea pierde pe Lassie și Pippa. Curând niște hoți sparg casa mătușei Cosima și o fură pe Pippa. Cei trei prieteni și Lassie pornesc să caute hoții și să o salveze pe Pippa.

Dublat: Vineri 12:35; 16:40; Sambata 11:45

Luni, Marti 12:35; Miercuri, Joi 11:35; 13:45

Dragonkeeper / Micuța Ping și dragonul

Regia: Li Jianping, Salvador Simó

Cu: Bill Nighy, Anthony Howell, Bill Bailey, Mayalinee Griffith

Gen Film: Animatie

Durată: 114 min

Rating: AG

În China antică, dragonii au fost cândva prietenii oamenilor, dar lăcomia noastră a pus capăt alianței lor, iar aceste creaturi magice au fost vânate. Ani mai târziu, într-o fortăreață îndepărtată, o tânără sclavă, Ping, leagă o prietenie puțin probabilă.

Dublat: Vineri, Luni, Marti 11:25; 12:50

Sambata 10:55; Miercuri, Joi 14:00

Ghostbusters: Frozen Empire / Vânătorii de fantome: Imperiul înghețat 2D / MX4D 2D

Regia: Gil Kenan

Cu: Carrie Coon, Mckenna Grace, Paul Rudd, Bill Murray, Dan Aykroyd, Annie Potts

Gen Film: Actiune, Comedie, Fantastic, SF

Durată: 120 min

Rating: AP 12

Când descoperirea unui artefact străvechi dezlănțuie o forță malefică, Vânătorii de fantome, noi și vechi, trebuie să-și unească forțele pentru a-și proteja casa și a salva lumea de o nouă eră glaciară.

2D: Vineri, Luni, Marti 15:40

Sambata 13:05; Luni, Marti 15:15

MX4D: Vineri, Luni, Marti 13:50

Big Trip 2: Special Delivery / Aventură în natură 2

Regia: Natalya Nilova, Vasiliy Rovenskiy

Cu: Bernard Jacobsen, Stephen Thomas Ochsner

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 95 min

Rating: AG

Doi prieteni, ursul Patrick și iepurele Oscar, ajung din greșeală să aibă grijă de un pui de grizzly. Împreună cu alți doi prieteni, un urs panda și o barză, ei pornesc într-o aventură pentru a duce puiul la cei care trebuie să-i fie de fapt mamă și tată.

Dublat: Vineri, Luni, Marti 12:00

Sambata 10:40

Godzilla x Kong: The New Empire 3D & MX4D 3D/ Godzilla x Kong: Un nou imperiu

Regia: Adam Wingard

Cu: Dan Stevens, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF, Thriller

Durată: 120 min

Rating: AP12

Bătălia legendară continuă! Monsterverse urmărește confruntarea explozivă din „Godzilla vs. Kong” cu o aventură complet nouă care îi surprinde pe atotputernicul Kong și pe înfricoșătorul Godzilla în fața unei amenințări de proporții, amenințând însăși existența lor și a întregii omeniri.

„Godzilla x Kong: Un nou imperiu” explorează noi aspecte ale originilor acestor titani, precum și misterele Insulei Skull, în timp ce dezvăluie bătălia mitică ce a ajutat la formarea acestor ființe extraordinare și le-a legat de omenire pentru totdeauna.

3D: Vineri 20:20; Sambata 15:30

Luni, Marti 17:50; Miercuri, Joi 18:10

MX4D 3D: Vineri, Luni, Marti 16:25

Sambata 13:20; Miercuri, Joi 13:30

Kung Fu Panda 4 3D

Regia: Mike Mitchell, Stephanie Stine

Cu: Jack Black, Jackie Chan, Dustin Hoffman, Bryan Cranston, Awkwafina, Viola Davis

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 99 min

Rating: AG

Urmăriți-l pe Po cum cască ochii în aventurile sale în China antică. Po, ursul panda a cărui dragoste pentru artele marțiale este egalată doar de pofta sa de mâncare.

3D Dublat: Vineri, Luni, Marti 13:40

Sambata 10:30; Miercuri, Joi 12:10; 14:15

MX4D 3D Dublat: Vineri, Luni, Marti 11:45

Sambata 11:15; Miercuri, Joi 11:25

