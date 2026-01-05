(VIDEO) Pustiu la Taxe și Impozite în Craiova

Puțini craioveni s-au deplasat în această dimineață la ghișeele Direcției de Taxe și Impozite de la Centrul Multifuncțional din Romanești.

Vremea rea, faptul că știau că nu pot plăti încă noile taxe și impozite dublate din 2026 sau pur și simplu pentru că nu i-a interesat, cert este că la ghișee bătea vântul. Puținii oameni care au venit își plăteau dările restante din anii trecuți. Conform anunțului primăriei, noile taxe și impozite pot fi plătite de lunea viitoare.

Ghiseul.ro a picat

Tot astăzi, ghiseul.ro, portalul de plăți, administrat de Autoritatea pentru Digitalizarea României, a devenit nefuncțional. Explicația oficialilor a fost aceea că primăriile nu au introdus în sistem noile taxe și impozite, dar cu siguranță o contribuție mar a avut-o numărul mare de persoane care au intrat pe site pentru a afla cu cât trebuie să plătească mai mult anul acesta.