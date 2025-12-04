Platforma Electroputere Craiova, scoasă la vânzare

Compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox anunță că a fost desemnată consultantul exclusiv pentru vânzarea terenului de 37 de hectare al fostei platforme Electroputere, situată în partea central-estică a municipiului Craiova, scrie Economica.ro.

Platforma Electroputere a ocupat în trecut 60 de hectare, din care pe mai mult de 20 de hectare a fost construit deja un mall, clădiri de birouri și un aparthotel.

Din platformă a mai rămas o suprafață de 37 de hectare, ocupată în prezent de facilități industriale. Terenul este acum scos la vânzare și reprezintă o oportunitate unică pentru continuarea procesului de regenerare urbană a zonei.

„Electroputere Craiova oferă o ocazie rară de a transforma o zonă emblematică a orașului într-un reper urban modern, adaptat nevoilor comunității și ale investitorilor. Potențialul platformei, dat de localizarea sa strategică, de suprafața generoasă și de accesul la infrastructură, creează premisele unui proiect de referință pentru întreaga regiune. Experiența arată că fostele platforme industriale, situate în zone centrale, sunt nucleul celor mai de succes dezvoltări imobiliare din România”, spune Ștefan Oprea, Consultant Land Agency Cushman & Wakefield Echinox.

Fostele platforme industriale au atras interesul investitorilor în sectorul imobiliar, oferind un potențial ridicat de valorificare. În marile orașe, fostele platforme industriale au devenit tot mai atractive pentru dezvoltări mixte, iar tranzacțiile recente au demonstrat o apreciere constantă a valorii acestora, pe fondul creșterii cererii pentru spații rezidențiale, retail și logistice.

București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași au fost martore ale unor transferuri importante ale unor astfel de active, cu suprafețe ce depășesc adesea 20-30 de hectare, valorile de tranzacționare ajungând la zeci de milioane de euro, în funcție de locație, infrastructură și potențial de dezvoltare.

