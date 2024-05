Primăria Craiova caută constructor pentru strada Mălinului

A venit timpul modernizării şi pentru strada Mălinului din Bariera Vâlcii. Primăria Craiova a scos la licitaţie, în data de 10.05.a.c, lucrările în valoare de 21.950.906.41 de lei. Promisiuni erau din anul 2020, când autorităţile au modernizat strada Carpenului. Localnicii au crezut atunci că vor scăpa de bălţi, nămol şi praf şi vor avea o stradă asfaltată, schimbată radical. În plus, se aşteptau să scape şi de canalul care se întinde de-a lungul străzii şi care este plin de gunoaie şi vegetaţie sălbatică.

În urmă cu trei ani, primăria a aprobat DALI pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Mălinului inclusiv canal adiacent”. Conform acestui proiect, pornind de la intersecţia cu strada Teilor, strada Mălinului urma să fie asfaltată, iar canalul acoperit, aşa cum s-a întâmplat pe strada Carpenului. În proiect se spunea că va fi introdusă tubulatură care să preia apele provenite de la precipitaţii. Modernizarea se va face după „modelul Carpenului“, cu asfaltarea celor două sensuri de mers şi cu astuparea canalului de pe mijloc. Costurile modernizării străzii Mălinului se ridică la suma de şase milioane de euro.

Conform anunţului de achiziţie, „valoarea estimată a lucrărilor de execuţie, conform devizului general actualizat al investiţiei aprobat prin HCL nr. 87/12.02.2024, este de 21.950.906,41 lei (excl. TVA), fiind compusă din : – cheltuieli pentru amenajarea teritoriului : 1.716.620,70 lei (excl. TVA); – cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului: 39.416,00 (excl. TVA); – cheltuieli pentru investiţia de baza: 19.879.458,85 lei (excl. TVA); – cheltuieli pentru organizare de şantier: 315.410,86 lei (excl. TVA). Valoarea estimată a contractului nu include cheltuieli diverse şi neprevăzute, acestea putând fi accesate dupa caz, în funcţie de necesităţi”.

Durata lucrările de modernizare, un an de zile

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Mălinului, inclusiv canal adiacent” a fost aprobată de consilierii locali din Craiova în 2023. Durata de realizare a investiției a fost estimată la 12 luni execuţia. Obiectivul de investiții a fost inclus pe lista sinteză a subprogramului – „Drumuri de interes local și drumuri de interes județean” – din cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, care se derulează prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A, prin ordinul Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației.



În anunţul din SEAP se precizează:

„Se achiziționează lucrări de execuţie a obiectivului de investiţii „Modernizare strada Mălinului inclusiv canal adiacent” (execuție), conform cerinţelor Caietului de sarcini nr.167360/23.04.2024 şi documentaţiei tehnice anexată. Investiţia Modernizare strada Mălinului inclusiv canal adiacent” (execuție), are ca obiective evidente: -Decongestionarea nodurilor de reţea şi a legăturilor cu localităţile din jur, accesul mai rapid către Centura de Nord a municipiului şi către centru oraşului; -asigurarea unui trafic local în condiţii sporite de siguranţă şi confort; -sporirea aspectului estetic al localităţii…”

Strada Mălinului, două tronsoane şi un canal

Strada Mălinului porneşte din intersecția cu strada Teilor şi are două tronsoane distincte. Tronsonul 1 pleacă de la intersecţia cu Teilor şi duce până în strada Corneşului (1.173 m). Aici partea carosabilă are lăţimea de 3,30 m – 3.50 m (o bandă de circulaţie), iar traficul se desfăşoară pe partea stângă şi partea dreaptă a canalului existent. Tronsonul 2 este între intersecția cu Drumul Corneșului până în strada Bariera Vâlcii şi are aproximativ 450 de metri. Şi pe aici se circulă tot pe câte o bandă, de o parte şi de alta a canalului. Ca şi la primul tronson, nici aici nu există trotuare. Modernizarea străzii Mălinului presupune asfaltarea celor două benzi de circulaţie, realizarea de trotuare şi prelungirea canalului magistral de pe Carpenului, tot cu tuburi cu diametrul de 1.200 mm.