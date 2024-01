Cum scăpăm de asociațiile de proprietari mamut?

Tot mai multe blocuri din Craiova încep să se desprindă din vechile asociații de proprietari, din “asociațiile mamă”, deși legea în domeniu este mai restrictivă în acest sens. Totuși, proprietarii nemulțumiți au găsit o portiță de a pleca din asociația din care fac parte. “Noi am avut posibilitatea de-a ne desprinde din asociația mare. Bineînțeles că cei de la asociație nu ar fi fost de acord, dar i-am pus în fața faptului împlinit. Ce ne-a ajutat pe noi a fost faptul că ei nu au avut statut, acord de asociere, iar în documentele de înființare blocul nostru nu apărea. Drept urmare, am consultat un avocat și am demarat procedura de înființare a unei asociații pe bloc. Noi făceam parte din una dintre cele mai mari asociații din cartierul Nicolae Titulescu. Este o asociație cu probleme, cu delapidări, cu mulți angajați. Acum nu ne mai confruntăm cu aceste dificultăți”, spune un proprietar.

Legea 196/2018 spune că această desprindere se poate face astfel:

“Divizarea unei asociații de proprietari existente în două sau mai multe asociații, pe scări sau tronsoane, se face numai în condițiile în care proprietatea comună aferentă tronsoanelor sau scărilor poate fi delimitată și în condițiile în care există branșamente separate pe fiecare scară sau tronson, la propunerea majorității proprietarilor din scara sau tronsonul respectiv, cu acordul majorității proprietarilor din asociația ce urmează a se diviza. Dacă este cazul, asociațiile de proprietari înființate pe scări sau tronsoane de clădire își reglementează între ele raporturile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora, printro anexă la acordul de asociere”,se spune în art.13 din Legea 196/2018.

Locatarii au înțeles că este mult mai usor de lucrat cu o asociație care cuprinde 50-100 de apartamente de exemplu, decât cu una care are 500 de apartamente. Întrebarea care se pune: cum se realizează divizarea unei asociatii de proprietari? În primul rând să existe hotărârea unei scări sau tronson de a se separa de asociația din care fac parte. Această hotărâre se ia într-o adunare generală a scării sau tronsonului respectiv. Se face un proces-verbal și se aduce la cunoștiința asociației mamă. Se stabilește separarea tehnică a furnizorilor de utilități: apă, canal, căldură, gaze, energie electrică. În cazul în care separarea tehnică nu este posibilă se încheie un protocol între noua și vechea asociație prin care se vor împărți facturile de utilități care nu se pot separa.

Pașii care trebuie urmați

Hotărârea pentru înființarea unei asociații de proprietari se realizează prin proces-verbal, semnat de către toți proprietarii care și-au dat consimțământul în acest scop, obligatoriu 50+1. Este necesară organizarea unei întâlniri cu proprietarii din condominiu, în cadrul căreia se prezintă statutul asociației de proprietari. Totodată, asociația trebuie să întocmească un regulament de bloc. Ulterior, se întocmește un dosar care va fi depus la Judecătoria Craiova.

Acesta cuprinde:

“Cerere de acordare personalitate juridică; C.I. Împuternicit; caziere judiciare ale membrilor comitetului executiv;statutul asociației de proprietari ;acordul de asociere; anexa la acordul de asociere-tabele cu semnăturile proprietarilor;extras de Carte funciara colectivă;convocatorul adunării generale de constituire plus tabel convocator;procesul-verbal al adunării generale de constituire plus tabel nominal cu participanții; dovada sediului asociație;chitanța reprezentând taxa judiciară de timbru;copii de pe contractele de vânzare-cumparare ale proprietarilor”, a explicat reprezentantul unei firme care se ocupă cu înființarea asociațiilor de proprietari și administrare condominii.

Blocuri pe Calea Bucureşti

Ce conține statutul asociației de proprietari, acordul și regulamentul

Reprezentantul unei firme care se ocupă cu înființarea asociațiilor de proprietari și administrare condominii explică:

“Statului asociațiilor de proprietari trebuie să conțină, potrivit legii, următoarele: denumirea, sediul și durata de funcționare; scopul asociației, respectând prevederile legale;structura veniturilor și a cheltuielilor;membrii, drepturile și obligațiile acestora;structura organizatorică și modul de funcționare;repartizarea cheltuielilor; condițiile dizolvării asociației;modalitatea de soluționare a litigiilor, penalizări, cazurile de urgență în care se permite accesul în apartament al unui delegat al asociației, dispoziții finale;asigurarea unui spațiu de administrare special amenajat. Odată ce aceste aspecte sunt reglementate cu acordul tuturor proprietarilor implicați, urmează cererea pentru dobândirea personalității juridice a asociației de proprietari. Aceasta se depune împreună cu statutul, acordul de asociere și procesul-verbal al adunării de constituire, la judecătoria din raza teritorială a blocului de locuințe“.

De asemenea, acesta a mai spus ce trebuie să conțină acordul de asociere al proprietarilor și regulamentul blocului.

“Acordul de asociere cuprinde următoarele informații și documente:adresa și individualizarea proprietății individuale;numele și prenumele proprietarilor asociați;descrierea proprietății: structura, numărul de etaje, de apartamente și de camere, numărul spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, suprafața terenului aferent clădirii;enumerarea și descrierea părților aflate în proprietate comună;cota-parte indiviză ce revine fiecărui proprietar din proprietatea comună;declarații pe propria răspundere ale proprietarilor despre suprafețele utile, dacă acestea diferă de cele înscrise în actele de proprietate.Dincolo de întocmirea unui statut al asociației de proprietari, legea prevede obligativitatea întocmirii unui regulament de bloc, pe care toți locatarii din imobil, fie ei proprietari, chiriași sau persoane găzduite pentru o perioadă determinată, trebuie să le respecte. Acest document include:reguli și condiții referitoare la folosirea spațiilor comune ale imobilului;norme de comportament;reguli de bună vecinătate”, a mai explicat reprezentantul societății.

Proprietarii nou-veniți, după ce asociația a fost deja constituită, pot face o cerere în acest sens. Toți proprietarii au dreptul de a fi informați despre toate activitățile asociației.

De menționat, că procedura de înființare a unei asociații de proprietari într-un bloc nou sau într-un complex este aceeași.