Lucrări reluate pe patru străzi craiovene după un an de când ar fi trebuit terminate

Începe să se vadă luminiţa de la capătul tunelului pentru patru străzi din cartierul craiovean Romaneşti. Este vorba despre Popova, Nedeia, Prutului şi Mirăslău – unde s-au făcut lucrări în cel mai prost mod posibil. Însă, mai e mult până departe, chiar dacă s-au reluat lucrările. Majoritatea oamenilor care locuiesc pe aceste străzi încă circulă în condiţii groaznice şi fac slalom printre gurile de canalizare.

Lucrările de modernizare şi asfaltare de pe străzile Popova, Nedeia, Prutului şi Mirăslău din Craiova sunt exemplul clar care arată cât de prost pot să lucreze anumite firme şi cât de mult disconfort pot crea oamenilor. Locuitorii de pe aceste patru străzi din cartierul Romaneşti ar fi trebuit să circule pe asfalt, în condiţii decente, încă de la finalul anului 2022.

Asfaltarea celor patru străzi, o zbatere de doi ani

Lucrările ar fi trebuit să înceapă la jumătatea lunii noiembrie 2021 şi să se încheie pe 23 decembrie 2022. De acestea ar fi trebuit să se ocupe firma SC Erpia SA. Însă, după ce a pus anunţul de şantier, firma nu prea a mai călcat în zona respectivă. Gazeta de Sud scria în luna aprilie a acestui an despre întârzierile apărute în cazul acestor lucrări, iar Primăria Craiova ne spunea, la vremea respectivă că „Lucrările au fost suspendate pe perioada de iarnă, iar firmei care execută serviciile i s-a transmis că are obligația să finalizeze strada Popova în cele opt zile care au mai rămas din contract. În caz contrar, firma va intra pe penalități și va primi certificat negativ“. Numai că de atunci au mai trecut încă opt luni, iar străzile încă nu sunt finalizate.

Cursă cu obstacole pe toată strada Popova

Luni, 11 decembrie, se lucra pe strada Mirăslău, însă abia se aşternea stratul de piatră, în zona din faţa Liceului Auto. Era imposibil de circulat pe stradă, iar în capătul acesteia, spre Bulevardul Nicolae Romanescu domnea o gură de canalizare sub care s-a surpat pământul. Pe celelalte trei străzi s-au făcut trotuarele şi s-a turnat un prim strat de asfalt, foarte subţire.

Marea problemă este că nu s-a lucrat la foc continuu pe unde s-a turnat primul strat de asfalt, iar acum oamenii fac slalom cu maşinile printre gurile de canalizare, care se află la mai bine de 15 centimetri peste nivelul solului. Problema aceasta va fi rezolvată odată cu turnarea ultimului strat de asflat, care ar trebui să niveleze întreaga stradă.

„În sfârşit s-au reapucat de treabă. La cum au mers lucrările pe aici, pe străzile noastre, am crezut că nu se vor mai termina niciodată. Foarte neserioasă firma care a lucrat, ne-a lăsat în nişte condiţii mai proaste decât erau înainte. Vă daţi seama? Doi ani de când ne chinuim şi ei nu am mai reuşit să termine. Alţii termină construcţii uriaşe, la noi nu au reuşit să asfalteze nişte amărâte de străzi în atât de mult timp. Ca la noi nu prea vezi la nimeni! Am văzut şi eu că în alte zone din oraş se lucrează mai bine. Dar la noi a fost un dezastru total. Sperăm ca în curând să putem circula şi noi cum trebuie, după atâta amar de vreme“, a spus o femeie care locuieşte pe strada Mirăslău.

Ce spune primăria

Am întrebat Primăria Craiova despre situația acestor străzi, iar instituția spune că, în curând, străzile vor fi asfaltate complet. „În cazul străzilor Prutului, Nedeia și Popova, mai trebuie turnat stratul de uzură și mai trebuie făcut marcajul rutier. Pe strada Mirăslău se lucrează la ridicările capacelor și se toarnă asfaltul final pe trotuare, urmând a se finaliza lucrările și pe stradă până la finalul anului, în funcție de condițiile meteo”, ne-au transmis reprezentanții municipalității.