Primăria Craiova dă vina pe directorii de şcoli şi grădiniţe care cer bani de la părinţi pentru materialele sanitare

Şcoala şi grădiniţa de stat încep să semene, din ce în ce mai mult, cu cele private. Şi nu ne referim aici la condiţiile oferite, ci la banii pe care părinţii sunt nevoiţi să îi scoată din buzunar, fie lunar, fie la un anumit interval de timp. În majoritatea şcolilor se cer fondul clasei şi fondul şcolii, iar în grădiniţe părinţii achită o taxă lunară pentru materialele sanitare. Ceea ce părinţilor nu li se spune este faptul că aceste taxe nu sunt obligatorii, ba chiar ar trebui să nu existe. Primăria Craiova susţine că este responsabilitatea directorilor să administeze bugetul astfel încât elevii şi preşcolarii să aibă toate condiţiile asigurate, fără să solicite bani de la părinţi.

Taxele, plătite prin intermediul asociaţiilor create la nivelul şcolilor la grădiniţelor

Metehnele şcolilor şi grădiniţelor craiovene, de care părinţilor le este imposibil să scape, sunt taxele pe care se văd nevoiţi să le scoată din buzunar pentru a asigura materialele sanitare sau consumabilele pe care le folosesc copiii. Numai că aceste materiale ar trebui, obligatoriu, asigurate de unitatea de învăţământ, fie din bugetul de stat, fie din banii pe care directorii şcolilor şi grădiniţelor au posibilitatea să îi solicite de la primărie, ca suplimentare a bugetului. Însă, majoritatea directorilor aleg calea cea mai simplă.

De exemplu, în aproape orice grădiniţă din Craiova a fost înfiinţată o asociaţie, în contul căruia părinţii transferă o sumă de bani, care variază de la o unitate la alta, pentru a asigura materialele sanitare. Există şi situaţii în care părinţii sunt rugaţi să aducă la grădiniţă săpun, hârtie igienică şi şerveţele. În şcoli, a rămas încă obiceiul de a se plăti fondul şcolii şi fondul clasei. Cu alte cuvinte, şcolile şi grădinţele nu sunt în stare să asigure săpunul, hârtia igienică, şerveţelele sau alte consumabile necesare bunei funcţionări.

Sunt obligatorii sau nu aceste taxe din şcoli şi grădiniţe?

Taxele solicitate de şcoli şi grădiniţe pentru materialele sanitare nu sunt obligatorii, ba chiar putem spune că sunt la limita legalităţii. În niciun caz, un director de şcoală sau grădiniţă nu poate impune unui părinte plata acestor taxe. Numai că, în general, directorii profită de slăbiciunea părinţilor pentru copii şi mizează pe faptul că aproape toţi părinţii vor achita taxa sau vor aduce de acasă cele necesare, în funcţie de caz. Mai mult decât atât, directorii nu menţionează faptul că taxa nu este obligatorie, decât în cazul în care un părinte întreabă în mod expres acest lucru.

Am întrebat Primăria Craiova despre această situaţie, iar reprezentanţii instituţiei ne-au explicat de unde vin banii pentru şcoli şi grădiniţe. „Cheltuielile cu materialele sanitare fac parte din finanțarea de bază conform art. 139 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Această finanțare se asigură din bugetul de stat potrivit H.G. nr. 72/20 13 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, cu modificările și completările ulterioare și Legii bugetului de stat nr. 368/2022 prin decizie a directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice/şefului administrației județene a finanțelor publice, în baza actului administrativ emis de inspectorul școlar general al Inspectoratului Şcolar Județean/al municipiului București.

Astfel, prin H.C.L. nr.52/02.02.2023 au fost aprobate bugetele unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Craiova, răspunderea pentru modul de elaborare și fundamentare a acestora revenind conducătorului unității de învățământ în calitate de ordonator terțiar de credite“, ne-a transmis Primăria Craiova.

44 de şcoli şi grădiniţe au solicitat suplimentarea bugetului

Numai anul acesta au existat în Craiova 44 de şcoli şi grădiniţe care au solicitat suplimentare bugetului. „În cursul anului 2023, un număr de 44 unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Craiova au solicitat suplimentarea bugetului pentru asigurarea bunei desfășurări în cadrul instituției. Un număr de 44 de unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Craiova au solicitat fonduri suplimentare pentru asigurarea funcționării instituției.

Acestea sunt: Grădinița cu program prelungit „Tudor Vladimirescu”, Grădinița cu program prelungit „Sf. Ana”, Grădinița cu program prelungit „Traian Demetrescu”, Grădinița cu program prelungit „Paradisul Copiilor”, Grădlnița cu program prelungit „Căsuța Fermecată”, Grădlnița cu program prelunglt „Petrache Poenaru”, Grădinița cu program prelungit „Voiniceii”, Grădinița cu program prelungit „Dumbrava minunată”, Grădinița cu program prelungit „Floare Albastră”, Grădinița cu program prelungit „Elena Farago”, Grădinița cu program prelunglt „lon Creangă”, Grădinița cu program prelungit „Căsuța cu poveşti”, Grădinița cu program prelungit „Eden”, Grădinița cu program prelungit „Piticot”, Grădinița cu program prelungit „Sf. Lucia”, Grădinița cu program prelungit „Floarea Soarelui”, Grădinița cu program prelungit „Phoenix”, Grădinița cu program prelungit „Curcubeul Copilăriei”, Grădinița cu program prelungit „Castelul Fermecat”, Grădinița cu program prelungit „Pinocchio”, Grădinița cu program prelungit „Nicolae Romanescu”, Școala gimnazială „lon Țuculescu”,

Școala gimnazială „lon Creangă”, Școala gimnazială „Mihai Viteazul”, Școala gimnazială „Elena Farago”, Școala gimnazială „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Nicolae Titulescu”, Colegiul Economic „Gheorghe Chițu”, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”, Liceul Teoretic „Henri Coandă”, Colegiul „Ștefan Odobleja”, Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu”, Liceul Teologic Adventist, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul”, Liceul „Traian Vuia”, Liceul „Matei Basarab”, Liceul de Industrie Alimentară, Liceul Tehnologic „George Bibescu”, Liceul Tehnologie „George Bibescu”, Liceul Tehnologic Auto, Liceul Energetic, Liceul Tehnologic „Costin D. Nenițescu”, Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate, Liceul „Charles Laugier”, Liceul „Voltaire“, au precizat reprezentanţii municipalităţii.

Primăria Craiova: „Conducătorul instituției este direct răspunzător de utilizarea creditelor bugetare“

Am întrebat primăria dacă ştie despre obiceiul de a se solicita bani de la părinţi pentru materilalele consumabile în şcolile şi grădiniţele din Craiova. Instituţia susţine că nu are sesizări în acest sens şi dă vina pe directorii unităţilor de învăţământ, care ar trebui să administreze banii astfel încât să ajungă pentru buna funcţionare. „Facem precizarea că nu au fost sesizate disfuncționalități de natura celor prezentate de dumneavoastră. Totodată, menționăm că, în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, bugetul unității de învățământ cuprinde toate cheltuielile necesare funcționării instituției publice, iar conducătorul instituției este direct răspunzător de utilizarea creditelor bugetare, numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituției și cu respectarea dispozițiilor legale“, ne-a mai transmis Primăria Craiova.

Aşadar, părinţii nu au nicio obligaţie legală să plătească astfel de taxe într-o unitate de învăţământ de stat.

