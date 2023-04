Străzi ca-n Vestul Sălbatic, la Craiova

Asfaltarea rămâne un vis frumos pentru craiovenii care locuiesc pe străzile Popova, Nedeia, Prutului şi Mirăslău din Craiova. Aceştia ar fi trebuit să circule în condiţii decente, de câteva luni bune. Dar în loc să meargă pe asfalt, circulă tot prin nămoale şi în condiţii greu de imaginat pentru viaţa la oraş.

Strada Popova arată îngrozitor, iar când plouă, coşmarul cetăţenilor care locuiesc acolo devine şi mai urât. Bălţi prin care nu poţi să treci decât cu cizme de cauciuc, nămol şi gropi. Cei care nu au maşină, îşi fac cruce când ies la poartă şi văd pe unde trebuie să meargă pentru a ajunge la strada principală, pe bulevardul Nicolae Romanescu.

„Ori e apa până la gard, ori e nămolul până la gleznă“

O femeie care locuieşte pe strada Popova ne-a povestit în ce condiţii sunt nevoiţi să circule după ce ies din curţi. „E foarte greu, mai ales când plouă. Ori e apa până la gard, ori e nămolul până la gleznă. Asta pentru că au stricat şi trotuarul pe multe părţi. Hidranţii sunt puşi la o palmă de gard. Daca vreau să pun alt gard cum fac? Că nu sunt pe hotar, sunt puşi în dreptul curţilor. În afară de riverani, nimeni nu mai intră cu maşina, fiindcă uneori apa ajunge până la bară dacă intră în gropi. Curierii îşi fac cruce, unii lasă maşina la colţ şi vin cu coletul în braţe, daca e mai mic. Un vecin a cărat pietre ca să facă prag să poată intra şi ieşi cu maşina din curte.

Pur şi simpu este inexplicabil de ce această firmă a blocat lucrările, iar primăria nu face nimic ca să rezolve lucrurile. Ne lăudăm că se asfaltează străzile de la perifierie, însă despre bătaia de joc care se întâmplă nu vorbeşte nimeni. Şi noi suntem cetăţeni ai acestui oraş, cred că trebuie să fim trataţi cu respect. Dar modul în care arată strada noastră demonstrează că nu se dau doi bani pe confortul nostru“, a precizat aceasta.

Lucrarea, doar pe panoul de informare. Firma nu şi-a mai făcut apariţia

Din lucrarea de asflare a celor patru străzi din Romaneşti se vede doar panoul de informare aferent şantierului, montat încă din anul 2021. Pe acesta scrie că pe străzile Popova, Mirăslău, Prutului şi Nedeia vor avea loc lucrări de reabilitare şi moderizare. Lucrările ar fi trebuit să înceapă pe 15 noiembrie 2021 şi să se încheie pe 23 decembrie 2022. În realitate, acestea au rămas suspendate, iar firma SC Erpia SA nu a mai călcat pe aceste străzi. Aşadar, sunt mai bine de patru luni de când asfaltul ar fi trebuit să fie pe străzi.

Însă, nici măcar un metru din aceste artere nu a fost atins de asfalt. Singura stradă care arată mai bine, fiindcă are piatră de râu, este strada Mirăslău. Celelalte trei – Popova, Prutului şi Nedeia arată mai rău ca după război. Strada Prutului pare că a fost sortită să arate precum numele pe care îl poartă. Pe această stradă se strânge o cantitate foarte mare de apă, care bălteşte zile la rând după fiecare ploaie. Situaţia de pe strada Nedeia este trasă la indigo – bălţi peste tot, imposibil de ocolit fiindcă ocupă toată lăţimea străzii. Pe strada Popova domneşte nămolul, iar apa se strânge din gard în gard, în faţa fiecărei gopodării.

Ce spune primăria

Gazeta de Sud a întrebat Primăria Craiova de ce firma SC Erpia SA nu a mai finalizat lucrarea. Municipalitatea nu are o explicaţie clară. Spune, însă, că firma mai are la dispoziţie câteva zile să termine lucrarea, altfel va primi penalităţi. „Lucrările au fost suspendate pe perioada de iarnă, iar firmei care execută serviciile i s-a transmis că are obligația să finalizeze strada Popova în cele opt zile care au mai rămas din contract. În caz contrar, firma va intra pe penalități și va primi certificat negativ“, a menţionat primăria.

Ţinând cont de situaţia din teren, este imposibil ca această firmă să fie capabilă să ducă la bun sfârşit lucrarea, care este destul de complexă şi care a fost programată iniţial pentru o perioadă de aproximativ un an.

Cum în răspunsul primăriei nu s-a specificat nicio soluţie în acest caz, putem bănui doar că oamenii din acea zonă mai au mult de aşteptat în nămoale şi bălţi, din simplul fapt că au avut ghinionul ca firma să stopeze lucrările şi că nimeni nu i-a „tras de urechi“ până acum.

1 de 5

Citeşte şi: Asfaltare pe lângă o maşină, la Craiova. Între timp, situaţia a fost remediată