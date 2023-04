Realizare platforma de gunoi de grajd și achiziții de utilaje specifice la Dan C. Nicolae I.I., comuna Salcia, județul Mehedinți

Aceasta informare este efectuata de Dan C. Nicolae I.I. cu sediul in localitatea Cetate, comuna Cetate, judetul Dolj, ce intentioneaza sa solicite la SGA Mehedinti, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea proiectului Realizare platforma de gunoi de grajd si achizitii de utilaje specifice la Dan C. Nicolae I.I., comuna Salcia, judetul Mehedinti.

Aceasta investitie este noua.

Ca rezultat al investitiei vor rezulta dejectii care vor fi colectate pe o platforma betonata si intr-un bazin etans vidanjabil.

Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantuluidupa data de 18.04.2023.