CNA a respins prin vot cererea de rediscutare a deciziei de retragere a licenței Realitatea Plus

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a respins miercuri, într-o ședință convocată de la ora 13:30, solicitarea privind rediscutarea deciziei de retragere a licenţei pentru postul de televiziune Realitatea Plus.

În ședința transmisă în direct pe canalul de YouTube al instituției, membri CNA au votat împotriva solicitării de rediscutare/plângere prealabilă privind Decizia de retragere a licenţei Realitatea Plus (adresele nr. 3984 şi 3984/1/08.04.2026 de la PHG Media Invest SRL – postul Realitatea Plus), potrivit digi24.ro.

În favoarea rediscutării au fost doar trei voturi, exprimate de Georgică Severin, Lucian Dindirică și Daniela Bârsan. Restul voturilor au fost împotrivă.

Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis marți retragerea licenţei postului de televiziune Realitatea Plus, pentru neplata amenzilor aplicate în perioada ianuarie 2024 – septembrie 2025. Aceeaşi decizie s-a luat şi în cazul Gold FM.

Propunerea a fost făcută de vicepreşedintele CNA Valentin Jucan. În cazul Realitatea Plus, doi membri CNA – Georgică Severin şi Lucian Dindirică – s-au retras de la vot, iar pentru Gold FM Georgică Severin a votat împotrivă, iar Lucian Dindirică s-a retras de la vot.

Citește şi: