Rețea a spionajului rusesc, destructurată de FBI și SRI. Fura date despre infrastructura militară

FBI, împreună cu mai multe instituții din 15 state, printre care Serviciul Român de Informații, a destructurat un atac informatic prelungit asupra infrastructurii sensibile din mai multe state occidentale, a anunțat miercuri președintele Nicușor Dan și Departamentul de Justiție al SUA.

Potrivit președintelui, actori cibernetici asociați GRU, serviciul de informații al armatei ruse, colectau informații militare, guvernamentale și legate de infrastructurile critice.

„Rusia continuă, deci, războiul hibrid împotriva țărilor occidentale și numai cine este de rea-credință nu vede asta. România trebuie să să-și îmbunătățească securitatea cibernetică și să colaboreze în continuare cu partenerii occidentali”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiție din SUA, a fost destructurată o rețea GRU care folosea routere compromise în operațiuni prin care în întreaga lume pentru a intercepta și fura informații sensibile din domeniul militar, guvernamental și al infrastructurii critice.

În operațiunea de destructurare a rețelei au fost implicață Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA) și parteneri internaționali din Canada, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia și Ucraina.

„Cel puțin din anul 2024, actorii cibernetici ai Centrului 85 Principal de Servicii Speciale al GRU (85 GTsSS) — cunoscuți și sub numele de APT28, Fancy Bear și Forest Blizzard — au colectat date de autentificare și au exploatat routere vulnerabile la nivel mondial, inclusiv compromiterea routerelor TP-Link folosind vulnerabilitatea CVE-2023-50224”, se menționează în comunicat.

Mai preciz, agenții GRU au modificat setările pentru a prelua controlul și a utiliza respectivele servere.

Departamentul de Justiție mai precizează că GRU a colectat parole, token-uri de autentificare și informații sensibile, inclusiv e-mailuri și date de navigare web care, în mod normal, sunt protejate prin criptare.

„GRU a compromis fără discriminare un număr mare de victime din SUA și din întreaga lume, filtrând ulterior utilizatorii afectați și vizând în special informațiile legate de armată, guvern și infrastructură critică”, menționează Departamentul pentru Justiție a SUA.

Citeşte şi: UDMR vrea ca Guvernul să rămână „în aceeași formulă”





