UDMR vrea ca Guvernul să rămână „în aceeași formulă”

De Magda Dragu
Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a declarat că își dorește ca guvernarea să continue în aceeași formulă. „Nu ar fi de dorit ca acum premierul să fie schimbat”, a mai precizat deputatul. 

Deputatul UDMR susține că, după adoptarea bugetului, a crezut că lucrurile se vor liniști în Coaliție. „Din păcate, nu s-a întâmplat așa. Atunci am crezut, având în vedere că s-a obținut acel compromis, acel un miliard cerut de PSD pentru pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei, că vom intra cumva pe un făgaș mai calm, mai normal. Nu s-a întâmplat, nu știu ce se va întâmpla. Poziția UDMR este clară – dorim stabilitate politică, nu mai avem nevoie și de o criză politică”, a declarat Csoma Botond, la Parlament, potrivit Agerpres. 

Acordul Coaliției, care prevede schimbarea premierului în 2027, ar trebui păstrat

Acesta a mai transmis că acordul Coaliției, care prevede schimbarea premierului în 2027, ar trebui păstrat. „Sigur că se poate (și fără Ilie Bolojan premier – n.r.), nu cred că o coaliție stă într-un singur om, dar nu cred că ar fi de dorit ca acum prim-ministrul să fie schimbat. Am avut un acord de coaliție care prevede și o rotativă în 2027, eu cred că ar trebui păstrat. (…) Nu cred că s-ar impune nicio schimbare de ministere. Nu știu ce ar justifica o schimbarea de ministere. Eu cred că ar trebui să rămână în aceeași formulă”, a explicat liderul deputaților UDMR.

