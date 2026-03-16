Mircea Abrudean: Orice amendament la buget ar trebui discutat în coaliţie, aşa cum prevede protocolul 

Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean a declarat, luni, că orice amendament la buget ar trebui discutat în coaliţie, aşa cum prevede protocolul coaliţiei. El a declarat că anunţul PSD privind amendamentele pe care le va depune, pentru a impune pachetul de solidaritate, nu e un semnal pozitiv, iar PNL îl susţine pe premierul Ilie Bolojan aşa cum a făcut-o şi până acum.

„PNL susţine propunerea de buget venită de la Guvern, cu prim-ministru liberal, evident. Considerăm că e o formulă echilibrată, realistă, potrivită pentru România şi care ţine cont de ceea ce poate să-şi permită România în acest moment. Deci PNL va susţine, cu siguranţă, acest buget, în forma transmisă de Guvern”, a declarat Mircea Abrudean la Senat.

„Este bugetul României, nu este bugetul lui Bolojan“

Despre anunţul PSD că va depune amendamente care priveşte pachetul de solidaritate, Abrudean a spus: „Vom vedea la momentul respectiv. Eu cred că orice amendament ar trebui discutat în coaliţie, aşa cum prevede protocolul coaliţiei, de altfel. Din moment ce bugetul a trecut de Guvern în această formă, pare puţin ciudat să vorbim de astfel de amendamente, care impactează, evident, foarte puternic acest buget. Deci, dacă se consideră necesar să se discute în coaliţie, şi cred că ar fi de dorit această abordare, ar fi mai sănătoasă”, a subliniat preşedintele Senatului.

„Dacă ajungem să discutăm despre amendamente în Parlament, să le votăm împreună cu alţi susţinători, nu cred că ne face bine”, a adăugat el. Abrudean a mai spus că nu crede că asta îşi doresc cei de la PSD, şi anume să aibă amendamente sprijinite la vot de către principalul partid de opoziţie.

„Vom vedea cum evoluează lucrurile. Nu e un semnal pozitiv, cu siguranţă. Şi nu doar pentru coaliţie, nu doar pentru premierul Bolojan, care observăm că este atacat din toate părţile, în această perioadă, de partenerii din coaliţie. Este un semnal foarte prost pentru România. E foarte important să înţelegem asta”, a ţinut să precizeze Abrudean.

„Este bugetul României, nu este bugetul lui Bolojan, bugetul PNL sau al PSD. Este bugetul acestei ţări, iar ţara este pe o direcţie corectă, lucru confirmat inclusiv de acest studiu OCDE, care, până la urmă, este cel mai important indicator extern. (..) Dacă venim cu creşteri, trebuie să luăm de undeva banii. Deci, cu siguranţă, sunt convins că colegii foarte experimentaţi, de altfel, din PSD vor găsi bani în altă parte, ca să luăm, să dăm acolo unde consideră dumnealor necesar, pentru că doar să vii să-ţi pui vreun 3 miliarde şi ceva ca să rezolvăm pachetul social nu cred că este corect pentru nimeni şi nu face cinste niciunui partid, cu atât mai mult celui mai important partid din România”, a subliniat Mircea Abrudean.

Clasa politică din România trebuie să fie responsabilă și să nu ducă ţara în criză

Preşedintele Senatului a spus că el crede că există suficientă responsabilitate în clasa politică din România pentru a nu duce ţara în criză.

Abrudean a arătat că „PNL îl susţine pe Ilie Bolojan aşa cum a făcut-o şi până acum, cu toate vociferările care au mai existat”. „Întotdeauna a fost în PNL o astfel de situaţie, e un partid liberal până la urmă. Partidul cred că se va alinia în continuare în spatele preşedintelui PNL, Ilie Bolojan, că este preşedinte ales de Congres până în 2027”, a afirmat el.

Mircea Abrudean a admis că este posibil să fie colegi din PNL care doresc să depună amendamente la buget.

„Până la urmă este libertatea fiecărui parlamentar să facă asta, chiar dacă, sigur, cutuma nu ne ajută în acest sens, pentru că e un guvern liberal, premier liberal. E ciudat să ai amendamente ale parlamentarilor liberali. Orice este posibil, se va stabili o linie de conduită a parlamentarilor liberali în cazul bugetului şi aşa va fi urmată”, a explicat Abrudean.

