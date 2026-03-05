12.6 C
Craiova
joi, 5 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateFemeie arestată după ce a găsit un card pierdut pe stradă și a scos toți banii din contul păgubașului

Femeie arestată după ce a găsit un card pierdut pe stradă și a scos toți banii din contul păgubașului

De Daniela Moise

O femeie din Aiud a fost reținută de polițiști după ce, în luna decembrie, a retras toți banii dintr-un cont cu un card pe care l-a găsit pe stradă și care avea notat codul PIN pe el.

„Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 8 decembrie 2025, femeia ar fi găsit, pe raza municipiului Aiud, un card bancar pe care nu l-ar fi predat autorităților, ar fi profitat de faptul că era notat codul PIN pe acesta și ar fi efectuat retrageri de numerar, în valoare totală de 3.600 de lei“, se menționează în comunicat.

Femeia, în vârstă de 42 de ani, a fost reținută, miercuri, pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, accesul ilegal la un sistem informatic și însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor.

Citește și: Bărbat care a tâlhărit o femeie pe stradă, prins de un polițist aflat în timpul liber

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA