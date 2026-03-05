Femeie arestată după ce a găsit un card pierdut pe stradă și a scos toți banii din contul păgubașului

O femeie din Aiud a fost reținută de polițiști după ce, în luna decembrie, a retras toți banii dintr-un cont cu un card pe care l-a găsit pe stradă și care avea notat codul PIN pe el.

„Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 8 decembrie 2025, femeia ar fi găsit, pe raza municipiului Aiud, un card bancar pe care nu l-ar fi predat autorităților, ar fi profitat de faptul că era notat codul PIN pe acesta și ar fi efectuat retrageri de numerar, în valoare totală de 3.600 de lei“, se menționează în comunicat.

Femeia, în vârstă de 42 de ani, a fost reținută, miercuri, pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, accesul ilegal la un sistem informatic și însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor.

