Vremea se schimbă în următoarele zile: Cod galben de vânt în mai multe județe

Meteorologii au emis coduri galbene de vânt și ninsori viscolite pentru mai multe județe.Răcirea vremii va începe de la noapte și se va extinde treptat în teritoriu. Precipitațiile se vor transforma din ploaie în ninsoare.

ANM informează că în intervalul 14 februarie, ora 23:00 – 16 februarie, ora 08:00 temporar vor fi precipitații în general moderate cantitativ și se vor acumula 10…15 l/mp și izolat 20…30 l/mp. Precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ploaie, iar la munte, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă (în special la altitudini de peste 1500 m), de 10…15 cm și izolat în jurul a 20 cm.

Vremea se va răci accentuat, duminică

Vremea se va răci accentuat, duminică (15 februarie), în jumătatea de nord a țării, apoi și în rest. De asemenea, un cod galben în intervalul 15 februarie, ora 08:00 – 15 februarie, ora 14:00, vizează Dobrogea și estul Munteniei, unde vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50…60 km/h.

Vânt la rafală

În județele Vaslui, Galați, Vrancea, Tulcea, Constanța, Brăila, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj și Mehedinți, în intervalul 15 februarie, ora 14:00 – 16 februarie, ora 08:00, temporar vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50…60 km/h și izolat de 65…70 km/h. Iar în aceeași perioadă în județele Botoșani, Iași, în zona joasă a județelor Suceava, Neamț, Bacău, precum și în zona de munte a județelor Caraș Severin, Hunedoara, Gorj, Buzău, Vrancea și Covasna temporar va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă în medie de 5…15 cm și vizibilitatea va fi redusă. Vântul va avea viteze la rafală de 50…60 km/h și izolat de 70…80 km/h.

