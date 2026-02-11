Interlopul Nuțu Cămătaru, reabilitat de Curtea de Apel București după o condamnare de 5 ani și 6 luni

Interlopul Ion Balint, zis și Nuțu Cămătaru, a fost reabilitat miercuri, 11 februarie, printr-o decizie a Curții de Apel București, după o condamnare de 5 ani și 6 luni pentru infracțiuni de violență. Hotărârea instanței nu este definitivă, conform G4Media.ro

„În temeiul art. 168 Cod penal, admite cererea de reabilitare formulată de condamnatul Balint Ion. În temeiul art. 166 și urm. Cod penal, dispune reabilitarea judecătorească a condamnatului Balint Ion cu privire la condamnarea la pedeapsa rezultantă de 5 ani și 5 luni închisoare, aplicată prin Sentința penală nr. 25/F din data de 12.02.2016, pronunțată de Curtea de Apel București, Secția I Penală, în dosarul nr. 5276/2/2023, definitivă prin Decizia penală nr. 424/A din data de 11.12.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția Penală.

În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu drept de contestație în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunțată astăzi, 11 februarie 2026, și pusă soluția la dispoziția procurorului și a condamnatului prin mijlocirea grefei instanței”, se arată în minuta instanței.

Nuţu şi Sile Cămătaru au fost trimişi în judecată în 2013, pentru infracțiuni de violență

Frații Ion și Vasile Balint, cunoscuți ca Nuţu şi Sile Cămătaru, au fost trimişi în judecată în 2013, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de violenţă.

Ion Balint a fost condamnat definitiv la 5 ani şi 5 luni de închisoare, fratele său Vasile la 5 ani şi 6 luni de închisoare, iar fiul acestuia, Mario Nuţu Balint la doi ani de închisoare cu suspendare.

Nuţu Cămătaru a ieşit din închisoare pe 12 martie 2019, iar Sile Cămătaru a fost eliberat condiţionat pe 24 aprilie 2025.

