Radu Miruţă: România, angajată să implementeze viziunea europeană pentru pregătirea industriei de apărare până în 2030

România își reafirmă angajamentul pentru pregătirea industriei de apărare până în 2030. Ministrul Radu Miruță a avut o întrevedere la Bruxelles cu Andrius Kubilius, comisarul european pentru Apărare și Spațiu.

Discuțiile s-au desfășurat în contextul evoluțiilor recente la nivelul Uniunii Europene privind consolidarea capacității de apărare, creșterea competitivității industriale și accelerarea pregătirii Europei pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2030, potrivit unui comunicat al MApN.

Dialogul a evidențiat importanța implementării inițiativelor europene dedicate creșterii nivelului de pregătire pentru apărare, în conformitate cu Foaia de parcurs ‘Defence Readiness Roadmap 2030’.

Cei doi oficiali au subliniat nevoia de consolidare a competitivității industriale europene și dezvoltarea unei baze industriale și tehnologice de apărare echilibrate la nivel european, capabile să producă rapid echipamentele necesare până în 2030. A fost apreciat rolul Comisiei Europene în stimularea investițiilor și operaționalizarea programelor dedicate industriei de apărare, precum SAFE sau Programul privind industria europeană de apărare (EDIP), arată sursa citată.

Eforturile inițiate prin SAFE vor trebui valorificate prin continuarea investițiilor în infrastructura existentă

Totodată, ministrul a accentuat importanța fructificării eficiente a potențialului industrial al tuturor statelor membre în avansarea diferitelor instrumente de sprijin ale UE, atât pentru statele membre, cât și pentru Ucraina.

Conform MApN, eforturile inițiate prin SAFE vor trebui valorificate prin continuarea investițiilor în infrastructura existentă și emergentă. Acest efort trebuie concretizat printr-o manieră coerentă și cuprinzătoare, inclusiv în sprijinul nevoilor Ucrainei, care va beneficia de noul instrument de sprijin – Ukraine Support Loan, se precizează în comunicatul citat.

„Este important să avansăm mai rapid pentru a dezvolta local o industrie de apărare puternică“

„România este pe deplin angajată să implementeze viziunea comună europeană privind pregătirea până în 2030 a industriei de apărare. Este important să avansăm mai rapid pentru a dezvolta local o industrie de apărare puternică, inovatoare, competitivă, astfel încât în fața provocărilor actuale de securitate să putem oferi un răspuns echilibrat și din punct de vedere geografic“, a declarat ministrul Apărării, în cadrul întrevederii.

Totodată, a fost accentuată importanța proiectelor fanion dezvoltate la nivel european pe Flancul estic cu accent pe operaționalizarea Eastern Flank Watch. A fost subliniată și importanța conectării la aceste eforturi a nevoilor de securitate specifice statelor europene cu ieșire la Marea Neagră, a completat MApN.

Viitorul Cadru Financiar Multianual va avea un rol esențial în susținerea proiectelor necesare

Discuțiile au prilejuit și abordarea tematicii mobilității militare, ministrul Miruță evidențiind că facilitarea deplasării rapide a forțelor spre Flancul estic reprezintă o prioritate strategică.

În acest sens, viitorul Cadru Financiar Multianual va avea un rol esențial în susținerea proiectelor necesare, cu efecte directe asupra consolidării posturii de descurajare și apărare a NATO.

Citeşte şi: Ministrul Agriculturii vrea plafonarea adaosului comercial la alimente, în funcție de inflație