Ministrul Agriculturii vrea plafonarea adaosului comercial la alimente, în funcție de inflație

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță că mecanismul de plafonare a adaosului comercial la produse agroalimentare expiră la 31 martie. El propune un sistem care să se activeze automat atunci când inflația depășește 5–6%

Oficialul a spus că plafonarea adaosului comercial la produsele agroalimentare trebuie să se facă în funcție de inflație, care este „una mare în România”.

„Noi trebuie să discutăm în momentul de față despre inflație. Inflația este una mare în România, și pe produsele agroalimentare, și, sigur, trebuie să ne punem la masă Guvernul României, colegii mei din Parlament, pentru a încerca să creăm un mecanism pentru a gestiona partea de inflație. Lucrul acesta îl voi face, voi aduce toate datele, bineînțeles, economice și toate datele stabilite de Institutul Național de Statistică”, a declarat Florin Barbu, miercuri, după ce a participat la lucrările Adunării Generale a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, potrivit hotnews.ro.

Ministrul Agriculturii: „Cred că în momentul de față nu trebuie să intervenim în piață“

„Cred că în momentul de față nu trebuie să intervenim în piață, dar, printr-un mecanism corect, prin care să gestionăm foarte bine inflația, ar trebui ca tot ceea ce înseamnă produse agroalimentare pe teritoriul României, atunci când inflația sare de 5% sau 6%, să intre un mecanism de plafonare a adaosului comercial”, a conchis Florin Barbu.

Măsura de plafonare a adaosului comercial la produsele agroalimentare a fost introdusă inițial în iulie 2023, pentru 90 de zile, și a fost prelungită de atunci de mai multe ori – cel mai recent în septembrie, până la 31 martie 2026.

