Preşedintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentații marilor companii americane

Nicușor Dan a anunțat printr-un mesaj pe rețelele sociale că s-a întâlni, marți, cu liderii marilor companii americane. Potrivit președintelui, aceștia au transmis că sunt interesați să investească în continuare în țara noastră.

„Am avut ieri o discuție cu liderii marilor companii americane, reunite sub umbrela Camerei de Comerț Americane în România (AmCham). Mesajul companiilor americane este că își doresc să investească în continuare în țara noastră și că există premise puternice ca relația economică bilaterală să se întărească în anii următori.

Am abordat teme esențiale precum asigurarea predictibilității și stabilității cadrului economic, cooperarea în domeniul energiei, al materiilor prime critice și al sănătății”, a scris Nicușor Dan a scris pe Facebook.

„România este la intersecția unor importante rute energetice și comerciale globale”

Șeful statului a adăugat: „Am vorbit și despre transformările prin care trece industria IT din România și am punctat modalitățile prin care țara noastră își poate consolida relevanța prin atragerea de investiții americane. Le-am transmis companiilor americane că există toată deschiderea din partea noastră pentru a valorifica orice oportunități de afaceri având în vedere că România este la intersecția unor importante rute energetice și comerciale globale”.

