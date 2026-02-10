Federația „Solidaritatea Sanitară” notifică Guvernul: posibilă grevă generală în sectorul sănătate

Consiliul de Coordonare al Federației „Solidaritatea Sanitară” din România, întrunit pe 9 februarie 2026, a decis să notifice Guvernul privind intenția de a declara greva generală în sectorul sanitar.

Motivul principal este proiectul de lege privind reducerea cheltuielilor salariale cu 10%, care ar încălca prevederile Contractului Colectiv de Muncă și ar conduce la pierderea unor drepturi salariale ale angajaților din sănătate.

Pierderi salariale cumulate

Greva este justificată suplimentar de scăderea salariilor reale cu aproximativ 30% până la sfârșitul acestui an, ca urmare a mai multor factori:

Inflația: a redus salariile reale cu 10% anul trecut și ar putea adăuga cel puțin 5% în 2026;

Eliminarea indemnizației de hrană pentru o bună parte dintre angajați;

Reducerea finanțării influențelor salariale pentru aproximativ 162.000 de angajați din 312 spitale publice;

Aceste măsuri vin în contradicție cu garantarea salariilor reale prevăzută de Contractul Colectiv de Muncă.

Pașii următori ai Federației

Dacă Guvernul nu va răspunde favorabil discuțiilor și nu va respecta obligațiile legale de dialog, Federația „Solidaritatea Sanitară” va acționa etapizat:

Strângerea semnăturilor pentru grevă în toate unitățile sanitare publice; Declararea grevei generale după adoptarea actului normativ; Declanșarea propriu-zisă a grevei, conform prevederilor legale.

Federația speră că Guvernul va alege dialogul real și va înțelege că angajații din sănătate nu pot fi variabila de ajustare bugetară a politicilor economice.

