-0.5 C
Craiova
marți, 10 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEveniment(VIDEO) Percheziții în Gorj pentru evaziune fiscală

(VIDEO) Percheziții în Gorj pentru evaziune fiscală

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, au pus în executare 6 mandate de percheziție în municipiul Târgu Jiu și în orașul Țicleni.

Acțiunea a vizat sediul, punctele de lucru și locuințele reprezentanților unei societăți comerciale cu activitate în extragerea și comercializarea agregatelor minerale.

Cercetările sunt efectuate pentru suspiciuni de evaziune fiscală, potrivit IPJ Gorj.

Citește și: Craiova: „Atelierele exilului” – Muzeul Cărții și Exilului Românesc invită elevii la prima întâlnire

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

00:13:27

Premierul Ilie Bolojan: „Administrația publică nu mai poate funcționa...

Premierul Ilie Bolojan a participat la Adunarea Asociației Comunelor...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA