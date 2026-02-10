(VIDEO) Percheziții în Gorj pentru evaziune fiscală

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, au pus în executare 6 mandate de percheziție în municipiul Târgu Jiu și în orașul Țicleni.

Acțiunea a vizat sediul, punctele de lucru și locuințele reprezentanților unei societăți comerciale cu activitate în extragerea și comercializarea agregatelor minerale.

Cercetările sunt efectuate pentru suspiciuni de evaziune fiscală, potrivit IPJ Gorj.

