Craiova: „Atelierele exilului” – Muzeul Cărții și Exilului Românesc invită elevii la prima întâlnire

Muzeul Cărții și Exilului Românesc organizează miercuri, 11 februarie, la ora 11:00, prima întâlnire din cadrul proiectului „Atelierele exilului”, dedicat pasiunii pentru lectură și scriere creativă.

Proiectul, coordonat de Rodica Constanda și Cristina Gelep, asistenți de cercetare la Muzeu, urmărește să valorifice colecțiile instituției, punând accent pe interdisciplinaritate și pe utilizarea materialelor existente în cadrul atelierelor interactive.

Prima întâlnire: elevii clasei a V-a B, Colegiul Național „Carol I”

La primul atelier participă elevii clasei a V-a B, însoțiți de profesor Loredana Bocioagă. Activitățile se vor concentra pe volumul de nuvele „Iarba zeilor” de Bujor Nedelcovici.

Elevii vor fi implicați în activități interactive, inclusiv:

lecturarea textului

dezbateri și discuții pe tema nuvelelor

Colecția autorului Bujor Nedelcovici, parte integrantă a muzeului, include atât volume valoroase, cât și materiale care reflectă activitatea cinematografică a acestuia, evidențiind contribuția sa la cultura exilului românesc.

