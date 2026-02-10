Andreea Staicu are nevoie urgentă de ajutor: scolioză severă și șansa la o viață normală

La doar 14 ani și jumătate, Andreea Staicu se confruntă cu o realitate dureroasă pe care niciun copil nu ar trebui să o cunoască. Diagnosticată de la o vârstă fragedă cu scolioză severă, boala ei a avansat în ciuda tuturor tratamentelor: kinetoterapie, fizioterapie, masaj, purtarea corsetului ortopedic și restricții stricte.

Astăzi, curburile coloanei Andreei ating 31 de grade lombar și 61 de grade toracic, valori periculoase pentru un copil aflat în plină creștere, care pot afecta organele vitale, în special plămânii și inima.

Operația este singura șansă

Medicii spun că operația este singura soluție care poate opri evoluția scoliozei și îi poate reda Andreei șansa la o viață normală. Costul intervenției este estimat la 45.360 euro, o sumă imposibil de suportat de familia sa.

„În cazul Andreei, vorbim despre un copil aflat într-un moment critic al dezvoltării sale, pentru care accesul rapid la o intervenție chirurgicală specializată nu mai este o opțiune, ci o necesitate medicală strictă. Amânarea acestei intervenții îi poate compromite șansele la o viață normală”, a declarat Vlad Plăcintă, președintele Asociației „Salvează o inimă”.

Mesajul Andreei

Andreea vorbește cu o maturitate impresionantă:

„În fiecare zi mă trezesc cu gândul că sănătatea mea depinde de o sumă de bani pe care familia mea nu o poate strânge singură. Operația de care am nevoie este singura mea șansă. Nu cer nimănui imposibilul, cer doar o șansă la o viață normală.”

Cum poți ajuta

Orice sprijin contează! Fiecare donație este un pas concret pentru salvarea sănătății Andreei.

Donații online și informații:

🌐 salveazaoinima.ro/andreea-staicu

SMS:

📲 Trimite SMS la 8832 cu textul ANDREEA → Donezi 2 EURO

Donații bancare:

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

CIF: 31015982

CONT RON: RO94RNCB0041182104010001

CONT EURO: RO67RNCB0041182104010002

Banca: Banca Comercială Română (BCR)

SWIFT/BIC: RNCBROBUXXX

📝 Mențiune plată: ANDREEA STAICU

