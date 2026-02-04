Administrația Trump retrage 700 de agenți ICE din Minneapolis

Administrația Trump va retrage 700 de agenți federali de imigrare din Minnesota, a anunțat miercuri șeful departamentului, Tom Homan. Măsura vine la câteva săptămâni după ce agenții au ucis doi cetățeni americani, declanșând proteste în toată țara.

El a reiterat că eforturile de combatere a imigrației vor continua și că agenții nu vor viza exclusiv infractorii fără acte.

„Dacă te afli ilegal în țară, nu ești exclus”, a spus Homan. „Să fiu clar, președintele Trump intenționează pe deplin să realizeze deportări în masă în timpul acestei administrații, iar acțiunile de aplicare a legii imigrației vor continua în fiecare zi în toată țara”.

O aplicare a legii mai inteligentă, nu mai redusă

Homan a spus că reducerea numărului de persoane vizate este parțial rezultatul cooperării dintre închisorile din comitatul Minnesota și oficialii federali pentru imigrare, ceea ce facilitează arestarea țintelor de către autoritățile de imigrare. Homan a solicitat o astfel de cooperare din partea autorităților statale și locale în ultima săptămână.

„Aceasta este o aplicare mai inteligentă a legilor, nu o aplicare mai redusă”, a spus el, adăugând că autoritățile locale nu vor controla legile privind imigrația.

3.000 de imigranți fără acte au fost arestați

În ultimele două luni, peste 3.000 de agenți federali de imigrare au descins în Minneapolis, în cadrul a ceea ce administrația Trump a numit Operațiunea „Metro Surge“. Pentru comparație, orașul are 600 de ofițeri de poliție. Homan a declarat că aproximativ 150 de autorități federale de imigrare erau prezente în oraș înainte de începerea operațiunii.

Departamentul pentru Securitate Internă a declarat că agenții au arestat aproximativ 3.000 de imigranți fără acte de la începutul operațiunii.

Represiunea împotriva imigrației a stârnit indignare națională după ce autoritățile federale au împușcat mortal doi cetățeni americani – Renee Good și Alex Pretti, ambii în vârstă de 37 de ani.

Imediat după uciderea lui Pretti – înainte de a fi prezentate dovezi semnificative din orice anchetă asupra incidentului – secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, și consilierul principal Stephen Miller l-au numit „terorist intern” și l-au acuzat că a fluturat o armă de foc.

Citește și: Un copil a scăpat cu viață după ce a căzut de la etajul doi