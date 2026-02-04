Un copil a scăpat cu viață după ce a căzut de la etajul doi

Un copil de 9 ani a scăpat cu viață după ce a căzut, miercuri, de la etajul al doilea al unui bloc din municipiul Alba Iulia. Băiatul a aterizat pe terasa unui cabinet medical.

„La data de 4 februarie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați cu privire la faptul că un copil ar fi căzut de la etajul unui bloc aflat pe strada Vasile Goldiș, din municipiul Alba Iulia. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un băiat de 9 ani, din municipiul Alba Iulia, care a căzut de la etajul 2 al blocului în care locuia“, a transmis, miercuri, IPJ Alba.

La fața locului a fost trimis un echipaj SMURD TIM pentru asistență medicală.

Băiatul a aterizat pe terasa unui cabinet privat de cardiologie. Din fericire, nu a fost rănit grav, potrivit martorilor fiind vorba despre o luxație la o mână. Aceștia au mai transmis că, în momentul producerii accidentului, copilul se afla împreună cu bunica sa.

Băiatul a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital, în vederea acordării îngrijirilor medicale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

