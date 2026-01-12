Controale și anchete după ce doi copii operați la Spitalul Județean Constanța au intrat în moarte cerebrală

Doi copii sunt în moarte cerebrală după ce au fost operaţi la Spitalul Judeţean Constanța. Părinţii spun că s-au lovit de nepăsarea doctorilor, care, dacă ar fi acţionat la timp, ar fi putut să le dea micilor pacienţi o şansă de supravieţuire. Spitalul a deschis o anchetă internă, iar luni ajunge la Constanţa şi corpul de control al Ministerului Sănătăţii.

Un băiețel de 2 ani și o fetiță de 6 ani au ajuns în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale efectuate la Spitalul Județean Constanța, iar familiile lor îi acuză pe medici de erori grave, potrivit Euronews.

Cei doi copii se află în prezent la Spitalul Grigore Alexandrescu din București.

În urmă cu o săptămână, medicii Spitalului Județean Constanța fuseseră acuzați și că nu l-au tratat corespunzător pe un bărbat de 33 de ani.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a discutat cu șefa Colegiului Medicilor, „care s-a autosesizat și va face un demers de verificare a conduitei terapeutice, o analiză a actului medical în sine”.

El a explicat că Ministerul Sănătății și Corpul de Control verifică activitatea unității sanitare din punct de vedere administrativ, în timp ce Inspecția Sanitară de Stat va analiza dacă au fost respectate protocoalele de protecție și control privind infecțiile nosocomiale.

Duminica trecută, ministrul Rogobete anunțase că a decis să trimită Corpul de Control la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde, în unele secții, peste 70% din personal are scutire de gardă sau de tură de noapte.

„Este clar că acolo există anumite disfuncționalități administrative”, a spus acum ministrul Sănătății, care a precizat că așteaptă concluziile Corpului de Control pentru a lua măsuri administrative.

