Vremea va fi deosebit de rece în următoarele zile

Vremea va fi deosebit de rece până joi, cu ger în unele zone ale țării, ninsori, ceață și depuneri de chiciură. Temperaturile minime vor coborî până la -19 grade Celsius, potrivit prognozei săptămânale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Astfel, în intervalul 11 ianuarie, ora 20.00 – 12 ianuarie, ora 8.00, vremea va fi deosebit de rece, local geroasă în jumătatea nordică a țării, în dealurile subcarpatice din sud și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între -14 și -6 grade. Cerul va fi mai mult noros în nord-vest și centru și temporar noros în restul teritoriului. Va ninge în Maramureș și în zona Carpaților Orientali, unde se va depune un strat nou de zăpadă de 5 – 8 cm, temporar și în restul zonei montane, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Crișana și Banat și izolat în Muntenia și nordul Moldovei (strat nou de zăpadă de 1 – 4 cm). Vântul va sufla slab și moderat, local și temporar cu intensificări în sud-vest și pe litoral, cu viteze în general de 40 – 50 km/h, precum și la munte (în Carpații Orientali și de Curbură), în special la altitudini mari unde rafalele vor atinge 60 – 80 km/h, viscolind ninsoarea. Izolat se va forma ceață cu depunere de chiciură.

În intervalul 12 ianuarie, ora 8.00 – 13 ianuarie, ora 8.00, vremea se menține deosebit de rece, geroasă dimineața local în jumătatea nordică a țării și izolat în rest, iar noaptea în cea mai mare parte a teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -10 și 0 grade, iar cele minime între -19 și -9 grade, local mai ridicate în extremitatea de sud-vest, pe litoral și în deltă, unde vor fi valori de -7 și -5 grade. Cerul va fi variabil în regiunile sudice și sud-estice, în timp ce, în restul zonelor vor fi înnorări. Temporar va ninge în general slab, ziua local la munte, în nordul și în centrul țării, iar noaptea pe alocuri îndeosebi în vest și nord. În Maramureș și în nordul Carpaților Orientali se va depune un strat nou de zăpadă, în general de 3 – 7 cm. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu unele intensificări în Carpații Orientali și în Carpații Meridionali, în special în zona înaltă, unde vor fi rafale de 70 – 80 km/h, viscolind zăpada, iar pe parcursul zilei în vestul și sudul Olteniei și izolat în celelalte regiuni, în general cu viteze de 40 – 50 km/h. Pe arii restrânse va fi ceață asociată cu depuneri de chiciură.

În intervalul 13 ianuarie, ora 8.00 – 14 ianuarie, ora 8.00, vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața în cea mai mare parte a țării, iar noaptea în nord și nord-est și pe arii restrânse în centru, sud și est. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -8 și 2 grade, iar cele minime între -16 și -4 grade, local mai mari în sud-vest, unde vor fi valori între -3 și 3 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros în regiunile intracarpatice, unde temporar va ninge și se va depune strat nou de zăpadă, în general de 2 – 8 cm, iar în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, local de 10 – 15 cm. În sud și est înnorările vor fi temporare, iar ninsori slabe se vor semnala pe arii relativ extinse în Oltenia, local în Muntenia și pe arii restrânse în Dobrogea și Moldova. În Banat și Oltenia, mai ales spre seară și noaptea, ninsorile se vor transforma pe alocuri în lapoviță și ploaie și vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în zona montană înaltă, în special a Carpaților Meridionali, unde vor fi viteze de 70 – 80 km/h viscolind zăpada. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse va fi ceață și chiciură.

Vremea se încălzește ușor miercuri în unele zone

Vremea va fi în continuare deosebit de rece în sud și est, în intervalul 14 ianuarie, ora 8.00 – 15 ianuarie, ora 8.00, dar se va încălzi în restul țării. Înnorările vor fi persistente în regiunile intracarpatice, unde local și temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie cu depuneri de polei, iar în restul teritoriului cerul va fi variabil. La munte se vor semnala precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -4 și 7 grade, mai scăzute în nordul Moldovei, spre -9 grade, iar cele minime vor fi cuprinse, în marea lor majoritate, între -10 și 4 grade. Dimineața și noaptea pe arii restrânse va fi ceață asociată cu depunere de chiciură sau fulguială.

Prognoza pentru intervalul 15 ianuarie, ora 8.00 – 16 ianuarie, ora 8.00 arată că vremea va continua să se încălzească ușor în majoritatea regiunilor. Cerul va fi temporar noros, iar cu precădere în jumătatea nordică trecător vor fi precipitații slabe predominant sub formă de ploaie. La munte vor fi precipitații mixte. Izolat vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -2 și 9 grade, mai scăzute în nordul Moldovei, spre -5 grade, iar cele minime se vor încadra între -6 și 3 grade. Dimineața și noaptea pe arii restrânse va fi ceață asociată cu depunere de chiciură, fulguială sau burniță.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 16 ianuarie, ora 8.00 – 19 ianuarie, ora 8.00, valorile termice vor continua să crească de la o zi la alta, iar probabilitatea pentru precipitații va fi redusă. În zonele joase, local se va semnala ceață, trecător asociată cu burniță sau chiciură.

