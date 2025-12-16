Restricţie de trafic pe DN 1, din cauza unei alunecări de teren

1.8 C
De Magda Dragu
Din cauza unei alunecări de teren, o restricţie parţială de trafic a fost instituită pe DN 1, în afara localităţii prahovene Cornu, pe sensul de mers Braşov – Ploieşti.

Conform Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, în urma verificărilor efectuate de poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier împreună cu reprezentanţi ai Secţiei de Drumuri Naţionale Ploieşti – District Câmpina, s-a constatat că alunecarea de teren s-a produs la partea de terasament a părţii carosabile, pe sectorul de drum cuprins între km 99+150 m – 99+050 m, pe banda numărul unu a sensului de mers Braşov – Ploieşti, transmite Agerpres.

„Pentru protejarea drumului public şi pentru prevenirea oricărui pericol pentru participanţii la trafic, traficul rutier a fost restricţionat pe banda nr.1 a sensului de mers Braşov – Ploieşti, cuprins între km 99+150 m – 99+050 m, măsura fiind semnalizată corespunzător. Recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudenţă în zonă, să respecte semnalizarea rutieră temporară şi indicaţiile poliţiştilor rutieri”, transmite IJP Prahova.

