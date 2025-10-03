Fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, a scăpat de mandatul european de arestare fără să facă nici o zi de închisoare

Curtea de Apel București a stabilit vineri că fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, și-a executat pedeapsa în Italia, deși aceasta nu a petrecut nicio zi în închisoare, și a dispus retragerea mandatului european de arestare emis pe numele ei.

„Admite contestația la executare formulată de judecătorul delegat în cadrul Biroului de Executări Penale din cadrul Curții de Apel București – Secția a II-a Penală. În baza hotărârii Marii Camere a Curții de Justiție a Uniunii Europene, pronunțată la 04.09.2025, în cauza C-305/22, lămurește întinderea și aplicarea deciziei penale nr. 229/CO/15.05.2025, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, în sensul că pedeapsa stabilită prin sentința penală nr. 1057/29.11.2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, în dosarul nr. 2471/1/2015 este executată integral și retrage formele de executare emise pe numele condamnatei: respectiv MEPI nr. 90 din 27.11.2019 și mandatul european de arestare nr. 48/27.11.2019, emise de Tribunalul București, în baza sentinței penale nr. 1057/29.11.2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală. Definitivă“, este decizia dată vineri de Curtea de Apel București.

Alina Bica a obținut în Italia executarea formală a pedepsei

Alina Bica a fost condamnată definitiv în 2019 la patru ani de închisoare cu executare, pentru că l-a favorizat pe omul de afaceri Ovidiu Tender. Înainte de pronunțarea sentinței, aceasta a fugit din România.

Inițial, a fost localizată în Costa Rica, împreună cu Elena Udrea, însă ulterior a părăsit această țară și s-a stabilit în Italia, unde a cerut să nu fie extrădată în România. Ulterior, ea a obținut la Curtea de Apel din Bari ca pedepsa primită în România să fie executată formal în Italia, deoarece a fost transformată într-o condamnare cu suspendare.

Alina Bica a solicitat și obținut apoi în instanțele din România recunoașterea deciziei judecătorilor italieni, respectiv a executării pedepsei.

Citește și: Doi copii, răniți după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat