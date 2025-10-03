6.8 C
Doi copii, răniți după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat

De Daniela Moise

Doi copii, de cinci, respectiv șase ani, au fost răniți și transportați la spital, vineri după-amiază, după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident de circulație la ieșirea din Huși spre Albița.

„Secția de pompieri Huși a intervenit la un accident rutier produs la ieșire din municipiul Huși către Albița, unde un autoturism s-a răsturnat. Doi minori de 5 și 6 ani cu traumatism toracic și atac de panică, au fost preluați și transportați la Compartimentul de Primiri Urgențeal Spitalului municipal Huși de o ambulanță SAJ și de echipajul de prim-ajutor SMURD“, a transmis ISU Vaslui.

Pompierii militari au asigurat măsuri de prevenire și stingere a incendiilor specifice în astfel de cazuri.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului.

