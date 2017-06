» Centrul Transfrontalier de Informații și Comunicații Dolj-Vratsa, integrare reușită

În urmă cu aproape un an, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman“ se îmbogățea cu una dintre clădirile fanion ale Craiovei. Cunoscută drept „Casa Damianov“, clădirea situată pe str. Jiețului intra în vara anului 2016 în patrimoniul bibliotecii, reușindu-se, într-un interval relativ scurt, revitalizarea și dotarea cu tehnică modernă a unuia dintre imobilele importante ale Craiovei cu un imens potențial, până la momentul respectiv doar parțial valorificat.

În data de 3 august 2016, urmare a derulării unui proiect european finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, în Casa Damianov se inaugura Centrul Transfrontalier de Informații și Comunicații Dolj-Vratsa. Așa cum sugerează însăși denumirea acestei secții, rolul pe care îl îndeplinește cea mai tânără dintre entitățile aflate în subordinea Bibliotecii „Aman“ gravitează în jurul instituirii unui hub transfrontalier în măsură să contribuie la consolidarea comunicării și informării pe ambele maluri ale Dunării.

Condițiile și tehnica de care dispun bibliotecarii care lucrează în Casa Damianov sunt direct proporționale cu provocările și țintele pe care aceștia și le-au fixat. Se dorește crearea acelor premise propice dezvoltării oportunităților de afaceri comune, a parteneriatelor publice la toate nivelurile, dar și a schimburilor sociale și culturale între comunitățile din Dolj și Vratsa. De asemenea, se are în vedere realizarea unei baze de date comune în domeniul cultural, în așa fel încât comunităților din Dolj și Vratsa să le fie facilitate accesul la informație, pe de o parte, respectiv dobândirea de noi cunoștințe, pe de altă parte.

Demararea procesului de digitizare a tuturor documentelor, hărților, cărților și materialelor rare aflate în patrimoniul bibliotecii și al muzeelor din Craiova, la care se adaugă fondurile partenerilor din Vratsa, confirmă odată în plus necesitatea unei abordări responsabile în raport cu înscrisurile valoroase. Inovațiile tehnologice înregistrate în ultimii ani, dar și semnalul de alarmă tras de bibliotecari au generat un interes crescând față de soarta cărților vechi și modalitățile concrete de salvare a acestora din urmă. În acest sens, procesul de prezervare a documentelor perisabile, prin întrebuințarea unor scanere performante, se prefigurează ca fiind cel mai rentabil și eficient remediu la amenințările care privesc deteriorarea și pierderea informațiilor prețioase.

Singura soluție de viitor presupune transpunerea informației de pe suportul clasic (hârtie) într-un format modern, stabil și, practic, la îndemâna tuturor – suportul electronic. Fondul de carte veche și toate documentele autentice cu valoare istorică primesc, deci, o șansă nesperată. Dacă până în prezent accesul la asemenea documente era limitat din motive lesne de intuit, prin digitizarea acestora și încărcarea lor în regim on-line se poate găsi rezolvare pentru două probleme: salvarea informației, respectiv promovarea informației în rândul cetățenilor. Conversia de format contribuie nu doar la spargerea barierei reprezentată de uzura morală a unui document. Se realizează, totodată, difuzarea informațiilor extrase pe suporturile clasice către absolut toate categoriile de public, singura condiționare find aceea de asigurare a conexiunii la internet.

Inițierea acestui laborios demers alături de partenerii din Vratsa a produs și efecte dintre cele mai bune, altele decât cele scontate în primă instanță. Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman“ a reușit atragerea unui număr de 37 de biblioteci publice în cadrul proiectului care funcționează pe raza județului Dolj și care, grație posibilităților tehnice și a priceperii profesionale ale bibliotecarilor de la Craiova, vor avea ocazia de a digitiza și centraliza documente, cărți și înscrisuri de interes pentru fiecare dintre comunitățile locale incluse în proiect.