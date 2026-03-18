Mark Rutte: Aliații NATO discută pentru „cel mai bun mod“ de a redeschide strâmtoarea Ormuz

Aliații din cadrul NATO discută pentru a găsi cel mai bun mod cale de a redeschide strâmtoarea Ormuz, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu prilejul unei vizite în Norvegia, relatează Reuters și AFP.

‘Suntem cu toții de acord, bineînțeles, că trebuie reluat comerțul și strâmtoarea trebuie redeschisă. Și ceea ce știu este că aliații lucrează împreună, discutând despre cum să facă asta, despre cel mai bun mod de a face asta. Lucrează la asta în mod colectiv, pentru a găsi un mod de a merge înainte’, le-a spus Mark Rutte jurnaliștilor, potrivit Agerpres.

Donald Trump a criticat refuzul aliaților SUA de a contribui la securizarea strâmtorii Ormuz

Mark Rutte se află într-o deplasare în nordul Norvegiei pentru exercițiul Cold Response. Donald Trump a criticat refuzul aliaților SUA de a contribui la securizarea strâmtorii Ormuz și a lăsat să planeze amenințarea unei dezangajări a Washingtonului în strâmtoare.

