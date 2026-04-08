Incendiu la un adăpost improvizat din Râmnicu Vâlcea: un bărbat intoxicat cu fum

Intervenție de urgență în Râmnicu Vâlcea, unde pompierii au fost chemați să stingă un incendiu izbucnit la un adăpost improvizat. Un bărbat a ajuns la spital după ce a inhalat fum.

Alarma a fost dată în cursul nopții, când un incendiu a izbucnit la un adăpost improvizat situat pe strada Remus Bellu, în apropierea Maternității.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentului Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD. Echipajele operative au reușit să localizeze și să lichideze incendiul într-un timp scurt, limitând extinderea flăcărilor.

Potrivit primelor informații, focul a cuprins gunoaie depozitate în interiorul adăpostului improvizat.

O victimă transportată la spital

În urma incendiului, un bărbat – persoană fără adăpost – a fost intoxicat cu fum.

Acesta a fost preluat de echipajul SMURD și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe, fiind conștient și cooperant în momentul intervenției.

Pericolul adăposturilor improvizate

Astfel de incidente scot în evidență riscurile majore generate de adăposturile improvizate, în special în cazul utilizării surselor de foc sau acumulării de materiale inflamabile.

Intervenția rapidă a pompierilor a prevenit, de această dată, o tragedie.

