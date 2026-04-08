Candidatul susținut de Trump câștigă în Georgia: Clay Fuller preia locul lăsat liber de Marjorie Taylor Greene

Republicanii își consolidează poziția în Congres după ce Clay Fuller, susținut de Donald Trump, a câștigat alegerile din statul Georgia, preluând locul lăsat vacant de Marjorie Taylor Greene.

Alegerile din Georgia au confirmat dominația republicană într-un district considerat puternic conservator. Clay Fuller s-a impus în turul doi în fața democratului Shawn Harris, reușind să mențină controlul partidului asupra zonei.

Victoria vine într-un moment crucial, în condițiile în care majoritatea republicană din Camera Reprezentanților este extrem de fragilă. Cu acest rezultat, raportul de forțe rămâne strâns, oferind partidului lui Trump un mic, dar esențial avantaj.

Fuller, locotenent-colonel în Garda Națională Aeriană din Georgia, va duce mai departe mandatul început de Greene, până în ianuarie anul viitor.

Sprijinul lui Trump, decisiv în cursă

Un element esențial al victoriei a fost susținerea explicită a lui Donald Trump. Fuller a recunoscut public că sprijinul fostului președinte a fost „factorul care a făcut diferența”.

În ajunul alegerilor, Trump a mobilizat electoratul conservator, făcând apel direct către susținătorii săi să iasă la vot pentru candidatul republican. Mesajul a avut impact într-un scrutin cu prezență relativ redusă, specific alegerilor speciale.

O cursă relansată după primul tur

Rezultatul nu a fost însă evident de la început. În primul tur al alegerilor, desfășurat în martie, Shawn Harris obținuse un scor ușor mai bun, profitând de faptul că voturile republicanilor au fost împărțite între mai mulți candidați.

Niciun candidat nu a obținut majoritatea necesară, ceea ce a dus la organizarea turului doi, unde Fuller a reușit să unifice electoratul republican și să recupereze diferența.

Democrații au sperat într-o surpriză, mizând pe mobilizarea alegătorilor independenți și pe o prezență mai mare în afara ciclului electoral obișnuit, însă avantajul istoric al republicanilor în acest district s-a dovedit decisiv.

Ce urmează: o nouă bătălie electorală

Deși a câștigat acest mandat, Clay Fuller nu are prea mult timp de respiro, potrivit BBC. Pentru a-și păstra locul în Congres după ianuarie, va trebui să intre rapid într-o nouă campanie electorală pentru alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Este foarte posibil ca adversarul său, Shawn Harris, să încerce din nou să câștige acest loc, ceea ce ar putea transforma cursa într-o confruntare repetată într-un climat politic deja tensionat.

